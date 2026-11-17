Nel corso della seduta odierna della Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Massimo Bitonci e Valeria Mantovan - che hanno presentato lo stato di attuazione, aggiornato al 31 agosto scorso, dei Programmi regionali Fesr e Fse+ per il ciclo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione - sono state illustrate le rendicontazioni n. 42, di approvazione del Rapporto 2025 sugli affari europei relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione europea, e n. 48, riguardante il rapporto 2025 dell’attività del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) Euregio Senza Confini.

Nel corso dell’illustrazione dello stato di attuazione della politica di coesione 2021-27, con riferimento al Programma regionale Fesr (il Fondo europeo di sviluppo regionale, strumento rivolto a sviluppo economico, imprese e investimenti territoriali), sono state ricordate le priorità di intervento (Veneto competitivo e intelligente, resiliente e verde, più connesso, sociale e inclusivo, vicino ai cittadini, unitamente al dato legato all’assistenza tecnica e alle priorità introdotte con la recente riprogrammazione di medio termine, ovvero decarbonizzazione, resilienza idrica e alloggi accessibili) e la dotazione finanziaria complessiva, pari a oltre un miliardo di euro: il costo totale degli interventi ammessi a finanziamento ammonta a 801 milioni di euro, le spese sostenute dai beneficiari (pagamenti) risultano pari a 218,9 milioni di euro, per 1421 progetti che interessano, in particolare, imprese, enti pubblici e organismi di ricerca. Anche per quanto riguarda il Programma regionale Fse+ (il Fondo sociale europeo Plus, rivolto a persone, lavoro, istruzione, formazione e inclusione sociale) sono state ricordate priorità (occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile) e dotazione finanziaria complessiva, analoga a quella del Fesr: il costo totale degli interventi ammessi a finanziamento ammonta a 739 milioni di euro, le spese sostenute dai beneficiari (pagamenti) risultano pari a 339 milioni di euro, per 3352 progetti che hanno raggiunto oltre 400mila persone.

Il Rapporto 2025 sugli affari europei, in estrema sintesi, illustra lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le iniziative che la Regione intende adottare in relazione alle politiche europee di interesse regionale, le posizioni sostenute in sede di Conferenza Stato-Regioni, le questioni affrontate nell'ambito del Comitato delle Regioni e del Comitato interministeriale per gli affari europei, lo stato delle relazioni tra la Regione e le istituzioni europee, nonché le eventuali procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione. Il documento dedica, inoltre, ampio spazio all'attuazione dei programmi finanziati attraverso i fondi europei nell'ambito della programmazione 2021-2027, e sarà ulteriormente approfondito anche nelle altre Commissioni consiliari.

La Rendicontazione n. 48, approvata all’unanimità dalla Commissione, sviluppa il rapporto 2025 del Gect “Euregio Senza Confini”, organismo di cooperazione istituito tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Land Carinzia per favorire e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell’ambito dell’Unione Europea, attraverso la realizzazione di progetti comuni per lo sviluppo dei rispettivi territori e delle popolazioni di confine coinvolte. Nel 2025, il Gect ha implementato quattro progetti finanziati dal Programma Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027: “EU-MOVE: TPL Senza Confini”, per lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità transfrontaliera sostenibile; “Fit4Co CBO – Fit for Cooperation”, volto all’individuazione e al superamento di ostacoli concreti alla cooperazione transfrontaliera; “EGCT-NET”, per la creazione di una rete tra i Gruppi europei di cooperazione territoriale dell’area Italia-Austria; e “WORK-FAIR”, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di supporto ai lavoratori transfrontalieri. Tra i risultati segnalati, la sottoscrizione dell’Accordo strategico per la pianificazione e la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Carinzia e l’aggiornamento del Protocollo di cooperazione in materia di protezione civile tra le tre Regioni. Inoltre, il GECT ha presentato tre nuove proposte progettuali, riguardanti il rafforzamento della mobilità transfrontaliera, la capitalizzazione dei risultati del progetto EU-MOVE e l’istituzione di un Punto di Coordinamento Transfrontaliero nell’ambito del Regolamento europeo BRIDGEforEU.

Di seguito, la Prima commissione, in seduta congiunta con la Quarta, presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente, Rosanna Conte (Lega-LV), segretario, Laura Besio (Fratelli d’Italia), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Filippo Giacinti, ha audito i portatori d’interesse sui provvedimenti, d’iniziativa della Giunta, relativi alla prossima manovra di bilancio regionale, formata dai disegni di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e dai disegni di legge n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”. In particolare, sono stati invitati a fornire le proprie osservazioni i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal e Csa Ral (Coordinamento sindacale autonomo Regioni autonomie locali), Cse Flpl (Dipartimento funzioni locali e polizie locali), Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto sui progetti di educazione alla legalità e iniziative similari, e dell’Associazione Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; tra gli altri invitati, inoltre, l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, e le società Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione, Veneto Edifici Monumentali e Veneto Acque.

La Commissione, in apertura di seduta, ha esaminato e approvato all’unanimità le proposte di candidatura in ordine alla nomina di un componente del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di un componente rinunciatario, dell’Esu di Verona.

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