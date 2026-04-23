CRV - La consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) eletta segretario della Terza commissione
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|23 ore fa
La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV) e dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: in primis, l’elezione a neo segretario della Commissione Terza di Roberta Vianello, consigliera regionale (Lega-LV). A seguire, si sono svolte le audizioni in ordine ai “Cantieri del tram di Padova ed effetti economici sul tessuto commerciale”, tra i soggetti invitati: Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - APPE Padova; Confcommercio Padova; Confesercenti Padova; Confartigianato Padova; Confapi Padova; Associazione “No rotaie Padova”; Associazione commercianti del centro.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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