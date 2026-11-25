La consigliera regionale Morena Martini (Stefani Presidente) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, l’edizione 2027 di MixSing Music Contest, manifestazione promossa nell'area del Sandonatese per promuovere la musica, offrire occasioni di espressione ai giovani talenti e rafforzare il legame tra cultura e territorio, sulla scorta della prima edizione la cui finalissima si è svolta il 28 giugno scorso in piazza Indipendenza a San Donà di Piave. L’amministrazione comunale sandonatese è ente capofila dell’iniziativa insieme ad altri nove Comuni: Jesolo, Eraclea, Musile di Piave, Cavallino-Treporti, Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, Torre di Mosto e Noventa di Piave.

“MixSing è un contest che mette in gara i talenti degli studenti delle scuole superiori dei dieci Comuni coinvolti: i migliori si confronteranno nella serata finale - ha ricordato la consigliera Martini - ma il valore del progetto non risiede soltanto nell'esibizione conclusiva. Ciò che conta è soprattutto il percorso: i ragazzi si cercano, si incontrano, provano insieme, costruiscono relazioni e occasioni di socializzazione, avvicinandosi anche alle istituzioni che sono al loro fianco. È un modo concreto per dimostrare come la cultura possa generare socialità, partecipazione e senso di comunità. La prima edizione, nel 2026, ha registrato risultati importanti: dieci Comuni coinvolti, 300 iscritti, 150 audizioni dal vivo articolate in sei tappe e una significativa partecipazione di pubblico, con oltre mille spettatori alla finale e centinaia di migliaia di persone raggiunte attraverso i canali social ufficiali. Attorno ai giovani e alle loro esibizioni si muove, inoltre, un'intera filiera professionale, fatta di costumisti, truccatori, tecnici del suono e di tante altre figure che contribuiscono a fare dello spettacolo una vera e propria industria, con professionalità e competenze che meritano attenzione e valorizzazione. La prima edizione è stata un grande successo. La sfida è coinvolgere soprattutto quei giovani che non si riconoscono nelle associazioni tradizionali, che spesso rimangono ai margini delle occasioni di partecipazione e che dobbiamo essere capaci di raggiungere, andando a cercarli e offrendo loro opportunità concrete per esprimersi e mettersi in gioco”.

“MixSing rappresenta un'esperienza significativa perché dimostra quanto sia importante creare occasioni di partecipazione, crescita e libera espressione per i giovani. La musica diventa uno strumento capace di mettere in relazione le persone e promuovere una competizione sana e costruttiva, nella quale ciascuno possa mettersi alla prova e confrontarsi con gli altri”, ha sottolineato la consigliera regionale Rosanna Conte (Lega-LV), presente alla conferenza stampa assieme alla consigliera Roberta Vianello (Lega-LV), che ha aggiunto: “Desidero fare i complimenti per questa bella iniziativa, pensata per i giovani, che rappresentano il nostro futuro. MixSing è un'occasione per divertirsi, conoscersi, mettersi in gioco e scoprire nuovi talenti. Un'esperienza che può offrire ai ragazzi anche un'importante opportunità di crescita personale, permettendo loro di esprimersi e valorizzare le proprie capacità”.

“Il progetto è nato grazie alla collaborazione tra i Comuni del territorio - ha ricordato Margherita Michelin, assessore alle Politiche giovanili del Comune di San Donà di Piave - che hanno lavorato insieme per organizzare al meglio il contest, con l'auspicio che possa crescere ulteriormente nelle prossime edizioni. L'obiettivo è offrire ai ragazzi un'opportunità diversa per esprimersi, mettere in luce il proprio talento e comprendere quanto possano essere in grado di raggiungere traguardi importanti. Quando i giovani vengono stimolati, coinvolti e messi nelle condizioni di esprimere le proprie capacità, sanno individuare gli obiettivi da raggiungere e dimostrare tutto il loro potenziale. È importante, quindi, continuare a creare occasioni che permettano loro di mettersi alla prova e di credere nelle proprie possibilità”.

“La componente artistica è fondamentale per MixSing - ha puntualizzato Paolo Verlanzi, direttore artistico della manifestazione - e procede di pari passo con il valore dell'inclusione, che rappresenta uno degli elementi qualificanti del progetto. Un esempio significativo è il percorso di Andrea Brisotto, vincitore della categoria canto della prima edizione, che è entrato a far parte dello staff di Special Festival, la rassegna musicale dedicata all'inclusione organizzata da Anffas La Spezia. Un risultato che testimonia le opportunità concrete che il contest può contribuire a offrire ai giovani talenti. Per l'edizione 2027 abbiamo affidato la presidenza della giuria a Francesco Facchinetti, professionista del mondo musicale e conduttore televisivo, che potrà osservare il percorso artistico dei partecipanti. Dopo le audizioni previste nel mese di aprile, la finalissima dell'edizione 2027 si svolgerà il 29 maggio a Jesolo, in piazza Aurora. Un nuovo appuntamento che punta a consolidare il percorso avviato con la prima edizione e a dare ulteriore visibilità ai giovani talenti del territorio”.

“Per Jesolo è un piacere ospitare una manifestazione che considero già un grande evento - ha sottolineato Alberto Maschio, assessore al Turismo di Jesolo - per i contenuti e i valori che porta con sé: conosciamo la direzione artistica che rappresenta per noi una garanzia, ma l'aspetto più importante è che MixSing si rivolge direttamente ai giovani, parlando il loro linguaggio e offrendo loro uno spazio concreto per esprimersi, mettere in luce i propri talenti e valorizzare le proprie capacità. Siamo quindi particolarmente lieti di accogliere la finalissima 2027 nella nostra città”.

“Siamo partiti con il piede giusto grazie al contributo e alla collaborazione di tutti - ha ricordato Eugenio Azzolini, direttore tecnico della manifestazione - a cominciare dalle istituzioni, con il sostegno della Regione del Veneto e dei Comuni coinvolti. Il nostro obiettivo è portare i talenti del Sandonatese e del Veneto Orientale su un palcoscenico di richiamo regionale, capace di generare anche interesse e ricadute sul piano turistico. Il format della manifestazione si fonda su un contenuto di grande valore: i giovani, ai quali vogliamo offrire la possibilità di esprimersi al meglio e di mettere in luce le proprie capacità. Accanto al canto e alla danza, nell'edizione 2027 introdurremo anche le arti performative, che potranno affiancare le discipline tradizionali oppure diventare protagoniste delle esibizioni. Vogliamo valorizzare la filiera dell'intrattenimento e dello spettacolo, un settore articolato e complesso, che coinvolge numerose professionalità e offre importanti opportunità. La possibilità di ospitare la finalissima a Jesolo rappresenta, in questo senso, una grande occasione. Oltre alla presenza di Francesco Facchinetti alla presidenza della giuria, nel mese di dicembre sveleremo progressivamente gli altri componenti. Sempre a dicembre si apriranno le iscrizioni alla nuova edizione del contest”.

“Per noi è un onore essere al fianco di questo progetto - così Debora Cancian, del consiglio di amministrazione di Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, partner e sostenitore della manifestazione - che abbiamo scelto di sostenere perché crediamo che ciò significhi investire nelle nostre comunità. MixSing non è soltanto un contest musicale, ma un'occasione di partecipazione, espressione e crescita, che permette ai giovani di acquisire fiducia nelle proprie capacità e di mettersi alla prova. Il talento ha bisogno di opportunità e di istituzioni e realtà del territorio capaci di riconoscerlo e sostenerlo. Per la nostra banca, essere parte di questa iniziativa significa interpretare fino in fondo il ruolo di banca di comunità, contribuendo a generare valore sociale. Il nostro impegno, infatti, non si misura soltanto attraverso i risultati economici, ma anche attraverso il sostegno alle opportunità e alle iniziative delle associazioni e del Terzo settore. Ai giovani vogliamo rivolgere un invito: abbiate il coraggio di esprimervi, sperimentare e mettervi in gioco. La nostra banca è orgogliosa di poter fare la propria parte e di sostenere un progetto che investe sulle nuove generazioni e sul futuro delle comunità”.

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