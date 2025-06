CRV - Monte Avena: 40esima edizione Trofeo Internazionale Guarnieri e Paragliding World Cup

Oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, è stata presentata la 40ª edizione del Trofeo Internazionale Guarnieri, 3° tappa Paragliding World Cup, che si terrà dal 28 giugno al 5 luglio 2025.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e i consiglieri regionali bellunesi Silvia Cestaro e Giovanni Puppato (Lega-LV), hanno accolto i rappresentanti del Monte Avena Nicola Castellaz, Sindaco di Pedavena, Christian Pasa, Sindaco di Fonzaso, ed Elsa Colomberotto, consigliera delegata al Turismo del Comune di Sovramonte. Erano presenti anche l’assessore del Comune di Feltre con delega al Turismo e allo Sport, Maurizio Zatta, la vicepresidente della Provincia di Belluno, Silvia Calligaro, e i rappresentanti del Para & Delta Club Feltre, il presidente Luca Savoldelli, il vicepresidente Elvi Rech, e Paolo Rech, socio fondatore e memoria storica della figura di Adriano Guarnieri.

È stata evidenziata la longevità del volo libero nella montagna veneta, una delle competizioni più antiche e prestigiose del panorama mondiale del volo libero, che quest’anno ospiterà anche la terza tappa della Paragliding World Cup 2025, dopo i cieli di Spagna e Cina. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 5 luglio 2025, con base logistica a Pedavena, presso gli impianti sportivi di Boscherai, che per una settimana saranno il fulcro internazionale del parapendio. In gara ci saranno 130 piloti provenienti da oltre 30 nazioni, pronti a sfidarsi nei cieli delle Dolomiti Bellunesi e del Monte Avena, un’area già consacrata nel 2017 dai Campionati Mondiali e considerata tra le più spettacolari al mondo per la disciplina.

Il 28 giugno, giornata inaugurale, si aprirà con la sfilata degli atleti, che competeranno in gara singola, suddivisi per nazioni: i piloti attraverseranno Pedavena dalla piazza centrale fino alla storica Birreria Pedavena, dove si terrà anche il primo briefing tecnico. Un momento di forte impatto simbolico, che celebra i valori di fratellanza, sportività e rispetto reciproco propri del volo libero.

L’edizione 2025 segna anche un ritorno storico: dopo 30 anni, l’Italia torna a ospitare una tappa della Paragliding World Cup, confermando il prestigio internazionale del Trofeo Guarnieri, dedicato ad Adriano Guarnieri, sportivo di altissimo livello e pioniere per il volo libero nel bellunese. La sua figura è anche ricordata come primo portabandiera di origine veneta delle Olimpiadi Invernali del 1956.

In un contesto che guarda alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, l’evento diventa una nuova occasione per esaltare l’identità della montagna veneta e la qualità dell’accoglienza del territorio, grazie anche al lavoro delle associazioni, che come il Para & Delta Club Feltre portano un contributo notevole per la valorizzazione del territorio.

A coronare la settimana di gare, sabato 5 luglio si terrà, presso la Birreria Pedavena, la cerimonia finale di premiazione, con la tradizionale festa che culminerà nella proclamazione del vincitore assoluto. Sarà allora che verrà svelato il nome del pilota che sarà inciso sullo storico piatto del Trofeo Guarnieri, simbolo della competizione.

Il programma ufficiale prevede, il 26 giugno, alle 11, a Feltre, la conferenza stampa di presentazione, presso la Sala degli Stemmi del Comune. Il 28 giugno, alle 18, a Pedavena, ci sarà la sfilata dei piloti protagonisti della 40ª Guarnieri International Trophy e della Paragliding World Cup 2025. Dal 29 giugno al 5 luglio, il Monte Avena (Dolomiti Bellunesi) ospiterà i Task di volo: ogni giorno verranno definite le prove tramite briefing tecnico. Il 5 luglio, nel pomeriggio, a Pedavena, si svolgerà la cerimonia di premiazione. Al termine dell’ultimo task, saranno proclamati i campioni maschili e femminili della Paragliding World Cup (3ª manche) e i vincitori del 40º Guarnieri International Trophy.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha sottolineato che “l’evento ospiterà i 130 migliori piloti del mondo, provenienti da 30 Nazioni. Dopo 30 anni, l’Italia torna ad ospitare una tappa della Paragliding World Cup e questo la dice lunga sull’attrattività del territorio bellunese in ambito sportivo, che esiste al di là delle Olimpiadi. E’ una bella coincidenza il fatto che il trofeo sia intitolato alla memoria del feltrino Adriano Guarnieri, figura storica dello sport italiano e pioniere del volo libero che nel 1956, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina d’Ampezzo, fu scelto come primo tedoforo dopo l’arrivo della fiaccola olimpica all’aeroporto di Venezia: in effetti si potrebbe quasi dire che questa World Cup farà da staffetta all’appuntamento di Milano-Cortina del prossimo anno. E mi piace evidenziare che questa manifestazione ha un obiettivo non solo sportivo ma anche culturale, contribuendo a far conoscere le nostre montagne, nonché promozionale, sostenendo un turismo lento e rispettoso”.

“La Paragliding World Cup 2025 e il 40° Guarnieri International Trophy arrivano in Consiglio Regionale – ha affermato il consigliere regionale Silvia Cestaro – Per me è un estremo piacere ospitare la presentazione di un evento che per la provincia di Belluno rappresenta una vetrina unica”.

Per il consigliere regionale Giovanni Puppato “l’arrivo della Paragliding World Cup, il ritorno dello storico Trofeo Guarnieri e l’instancabile impegno del Para & Delta Club, dimostrano con forza quanto la montagna veneta sia una terra naturalmente vocata allo sport e alle attività outdoor. Questa prestigiosa manifestazione approda nel cuore delle Dolomiti Bellunesi proprio nell’anno olimpico, un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio e potenziarne l’organizzazione in una prospettiva di visibilità internazionale”.

Luca Savoldelli, presidente del ‘Para & Delta Club Feltre’, ha confidato di essere “particolarmente orgogliosi di ospitare la 40ª edizione del Trofeo Internazionale Guarnieri, un appuntamento storico per il volo libero e per tutto il territorio montano che rappresentiamo. Quest’anno l’evento acquista un significato ancora più speciale perché coincide con il ritorno in Italia, dopo 30 anni, della Paragliding World Cup, uno dei circuiti più prestigiosi a livello mondiale. Il Para & Delta Club Feltre ha un legame profondo con questa terra, e manifestazioni come questa ne sono la testimonianza più autentica. Ricordo con grande emozione il 2017, quando portammo in Italia, insieme ad Aero Club Feltre, i Campionati Mondiali di Volo Libero: un evento che vide la partecipazione di 40 Paesi e che fu possibile grazie al lavoro straordinario di un gruppo di volontari e alla collaborazione lungimirante tra amministrazioni locali, riunite nel Comitato Monte Avena 2017. Oggi, con oltre 130 piloti provenienti da circa 30 nazioni, torniamo a ospitare una competizione internazionale di altissimo livello. È il segno della solidità organizzativa che abbiamo costruito nel tempo e del rapporto di fiducia instaurato con le più importanti istituzioni del volo libero a livello globale. Il volo libero è uno sport unico, in controtendenza rispetto ai ritmi frenetici della società moderna: lento, sostenibile, che si svolge e si immerge nella natura rispettandola. È questa la nostra forza e il messaggio che vogliamo condividere, con orgoglio, insieme a tutto il nostro territorio”.

Paolo Rech ha ricostruito la storia e l’evoluzione del volo libero, “a partire dagli anni Settanta, con i primi pionieri”. Rech ha ricordato la figura di Adriano Guarnieri, che è stato una “persona eccezionale, di grande spessore morale, carisma e modestia, un riferimento per tutti noi”.

Nicola Castellaz, Primo cittadino di Pedavena, in rappresentanza di tutti i comuni coinvolti nell’evento, ha sottolineato come “grazie al volo, i piloti non conoscano confini, che sono troppo dentro alle nostre teste e rischiano di accendere sempre più conflitti nel Mondo. Questa manifestazione consente di guardare oltre, offrendo una testimonianza di pace”.

Per Maurizio Zatta, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Feltre, “questa manifestazione è un orgoglio per noi feltrini, offrendo un palcoscenico internazionale. Rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, dal punto di vista turistico e sociale”.

Silvia Calligaro, vicepresidente della Provincia di Belluno, ha richiamato “l’importanza dei valori che lo sport sa trasmettere, un investimento che restituisce molto alla società, in termini di salute e rafforzamento delle capacità mentali. Grazie all’attività sportiva, i ragazzi si abituano a competere in modo leale. Lo sport, il turismo e la natura promuovono il territorio in modo ecosostenibile. E ringrazio tutti i volontari che sono alla base del successo della manifestazione: essi rinsaldano il senso di squadra e di comunità”.

