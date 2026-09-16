CRV - Nominati componenti della Consulta regionale della Cultura

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha designato le consigliere Laura Besio (Fratelli d’Italia) e Monica Sambo (Partito Democratico) quali componenti della Consulta regionale della Cultura, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.

Di seguito, sono stati illustrati i progetti di legge di iniziativa consiliare n. 82, a prima firma del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV) “Istituzione del registro dei piatti tipici della Regione del Veneto e disposizioni per la valorizzazione della tradizione gastronomica veneta”, e n. 110, a prima firma del capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, relativo alla disciplina delle associazioni pro loco del Veneto. Entrambi i progetti di legge saranno esaminati nel dettaglio nel corso delle prossime sedute.

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