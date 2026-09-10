CRV - Ok a pareri a Giunta su bachicoltura, CER, agricoltura e associazioni venatorie

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all’ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all’ordine del giorno, la Commissione Terza si espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 46 “Approvazione del progetto: “Comparazione dei bozzoli di diverse razze di Bombyx mori per l'estrazione di sericina (Sericina 2026)” e dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria per lo svolgimento dello stesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990; Al quarto punto all’ordine del giorno, la Commissione Terza si espressa con voto favorevole di maggioranza dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 52 “Prosecuzione delle attività volte a promuovere e sostenere la costituzione delle Comunità Energetiche (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale; Al quinto punto all’ordine del giorno, la Commissione Terza si espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 57 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRD01, SRD02, SRD03, SRD06, SRE01, SRH01 e SRH03 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto; Al sesto punto all’ordine del giorno, la Commissione Terza si espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti con riferimento al parere alla Giunta regionale n. 58 “Approvazione del bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto per l'anno 2026; Al settimo punto all’ordine del giorno, la Commissione Terza si espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti in riferimento al Progetto di legge regionale n. 9 d'iniziativa dei consiglieri Montanariello, Manildo, Bigon e altri “Tutela, valorizzazione e censimento delle barche storiche tipiche della laguna di Venezia e dell’alto Adriatico”. In sintesi, la Regione del Veneto, riconosce e tutela le imbarcazioni tipiche e tradizionali della laguna di Venezia e dell’alto Adriatico quale bene culturale legato alla storia e alla tradizione del territorio, valorizza i saperi e i mestieri discendenti dal bene culturale, in tutte le potenzialità artigianali, professionali e imprenditoriali e valorizza le attività sportive, ricreative e di inclusione sociale legate all’utilizzo delle imbarcazioni.

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