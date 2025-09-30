CRV - Ok a provvedimenti su accreditamenti, terapie pediatriche e medicinali

La Quinta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna alla quale ha partecipato l’assessore regionale Manuela Lanzarin, ha dato il proprio via libera a due pareri alla Giunta e a una Rendicontazione in materia sociosanitaria.

Più in particolare, la Commissione ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere n. 556 relativo al rilascio dell’accreditamento istituzionale ad alcuni soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale, e all’unanimità il parere n. 557 istitutivo dell'elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto. Successivamente, la Commissione ha votato all’unanimità anche la presa d’atto della rendicontazione n. 315 sullo stato d’attuazione, nel 2022 e nel 2023, della L. reg. n. 38/2012 che detta disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

