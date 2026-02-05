CRV - Ok per l'Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSN

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega - Liga Veneta), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l’assessore regionale Filippo Giacinti, ha approvato all’unanimità il Disegno di deliberazione amministrativa n. 3, di iniziativa della Giunta regionale e di attuazione della legge di bilancio dello Stato 2026, che - in estrema sintesi - ha disposto, a decorrere dal 1’ gennaio 2026, la cancellazione del debito relativo alla restituzione degli oneri dovuti dalle Regioni nei confronti dello Stato riguardanti le anticipazioni di liquidità erogate per favorire l’accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, accogliendo così l’esito delle interlocuzioni tra Stato e Regioni avvenute nel corso del 2025 e che riguarda, in particolare, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

La proposta di deliberazione amministrativa n. 3 potrà così essere inserita all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa regionale, relatore, il presidente Tomaello.

