CRV - Presentata 40esima edizione ‘Giostra della Rocca di Monselice’

Il presidente della Prima commissione consiliare permanente, Luciano Sandonà (Lega- LV), ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la quarantesima edizione della manifestazione ‘Giostra della Rocca di Monselice’, rievocazione storica del passaggio, nel XIII° secolo, di Federico II° nella città di Monselice, in programma dal 12 al 21 settembre 2025. Sono inoltre intervenuti il Sindaco di Monselice, Giorgia Bedin, il consigliere comunale delegato alla manifestazione, Luca Piccolo, lo storico e presidente ‘Amici dei Musei’ di Monselice, Riccardo Ghidotti, il giornalista Maurizio Drago, Paola Signoretto e Andrea Milani, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione ‘Giostra della Rocca’.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha portato i saluti istituzionali e ha affermato che “la Giostra della Rocca di Monselice è una delle manifestazioni storiche più sentite e radicate del nostro territorio. Quarant’anni di storia, passione, dedizione e orgoglio civico: questo anniversario non è soltanto una ricorrenza, ma una vera e propria celebrazione dell’identità di Monselice. La manifestazione nasce come rievocazione del passaggio dell’Imperatore Federico II° nella città di Monselice, nel XIII° secolo. Ma, nel tempo, è diventata qualcosa di più: una festa popolare, una competizione avvincente, uno spettacolo unico che coinvolge oltre tremila volontari tra figuranti, atleti, musici, artigiani e cittadini”.

Il Presidente Prima Commissione, Luciano Sandonà (Lega – LV), che ha voluto e promosso la presentazione della manifestazione a palazzo Ferro Fini, ha messo in risalto come “il Mastio, la Rocca e i Giardini di Monselice facciano rivivere l’atmosfera medievale in occasione della 40^ edizione della Giostra della Rocca di Monselice, una delle manifestazioni storiche più sentite e radicate del nostro territorio. Oltre quattro decenni di storia, passione, dedizione e orgoglio civico, celebrazione dell’identità di Monselice. Piace ricordare che la Giostra nasce come rievocazione del passaggio dell’imperatore Federico II° a Monselice, nel XIII° secolo. Un passaggio che ha lasciato il segno e che grazie alla rievocazione storica è diventato qualcosa di più: festa popolare e competizione, come nelle più antiche tradizioni delle giostre cavalleresche. Un’occasione che coinvolge oltre tremila volontari tra figuranti, atleti, musici, artigiani e cittadini e che fa rivivere le contrade, trasformando Monselice in un grande spettacolo medievale”. “In particolare – ricorda Sandonà - il 14 settembre si inserisce l’evento ‘Viviamo il Castello’, manifestazione che, per il quinto anno consecutivo, trasformerà i giardini del Castello di Monselice in un vero e proprio villaggio medievale. L’evento è promosso da ‘Veneto Edifici Monumentali’, società che gestisce il complesso monumentale della Rocca di Monselice, e dall’associazione ‘Giostra della Rocca di Monselice’. Un’occasione, quella della ‘Giostra della Rocca’ e di ‘Viviamo il Castello’, che permetteranno di far conoscere lo splendore del Mastio e di tutto il compendio della Rocca di Monselice sul quale la Regione Veneto sta investendo molto per il suo recupero. Con l’occasione, esprimo, da parte del Primo cittadino di Monselice, Giorgia Bedin, i ringraziamenti nei confronti del Consiglio regionale del Veneto per aver dato l’opportunità di presentare gli eventi legati alla Giostra di Monselice a palazzo Ferro Fini, con l’invito esteso a tutti coloro che vorranno visitare Monselice e le sue bellezze proprio in occasione degli eventi in programma a settembre e calarsi nell’atmosfera medievale, vivendo un’esperienza unica e indimenticabile”.

Andrea Milani, vicepresidente dell’associazione ‘Giostra della Rocca’, ha ricordato “l’importanza del traguardo che taglieremo quest’anno: 40^ edizione, durante la quale rimarremo fedeli al programma tradizionale degli eventi, ma con l’aggiunta di alcune interessanti novità che i visitatori potranno scoprire giorno dopo giorno”.

Luca Piccolo, consigliere comunale delegato alla ‘Giostra della Rocca’, ha posto l’accento sulla “importanza dell’appuntamento, che cercherà, ancora una volta, di stupire i visitatori. Un evento che in dieci giorni trasformerà Monselice e la riporterà in pieno clima medievale, con arcieri, cavalieri, atleti e scacchisti tra i più rinomati d’Italia. Tra i numerosi eventi che si susseguiranno nelle due settimane della manifestazione, cito in particolare la gara delle macine, di forza e resistenza, quella che vedrà sfidarsi, a ritmo di musica, 150 giovani tamburini, la sfilata storica, che supererà i 2 mila figuranti, e la gara della Quintana, che concluderà la manifestazione”.

Riccardo Ghidotti, storico e presidente ‘Amici dei Musei’ di Monselice, ha ricordato “le radici della manifestazione: la festa dell’accoglienza di Federico II°. Nella ‘Giostra della Rocca’, da quarant’anni rappresentiamo le arti e i mestieri di epoca medievale. Ci sarà spazio per ricordare la figura di Francesco Petrarca, oltre a quella dell’imperatore Federico II°”.

Il giornalista Maurizio Drago, ideatore del piatto di Federico II°, ha evidenziato come “la ‘Rocca di Monselice’ è una grande narrazione collettiva, che trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto, con il passato che torna a rivivere; una manifestazione che rafforza l’identità territoriale e valorizza il territorio. Un evento che, negli ultimi anni, è cresciuto moltissimo conquistando spazio anche a livello regionale e nazionale, ma che deve essere promosso con ancora più forza facendo rete tra i diversi attori coinvolti. Ricordo, in particolare, che il progetto legato al piatto di Federico II° ha riscosso molto successo, anche a livello mediatico, grazie all’originalità, alla portata storico- culturale, all’aspetto gastronomico e alla capacità di attrarre turisti. Tutto questo, in sinergia con la città di Jesi, città natale dell’Imperatore, di Altamura, dove Federico II° edificò la cattedrale, e di Palermo, che fu capitale dell’Impero”.

Per Paola Signoretto, presidente dell’associazione ‘Giostra della Rocca’, la “manifestazione è tradizione, passione, impegno e comunità. Si partirà venerdì 12 settembre, con la tradizionale cena medievale; sabato 13, spazio alla gara degli archi storici, con il coinvolgimento delle nove contrade (Ca' Oddo, Carmine, San Bortolo, San Cosma, Torre, San Giacomo, Monticelli, Marendole e San Martino) che metteranno in campo 18 arcieri, e alla gara della staffetta, che vedrà in competizione atleti nazionali e internazionali; domenica 14 settembre, la quinta edizione di ‘Vivi il castello’, con le contrade che presenteranno le rispettive botteghe artigiane e, nel pomeriggio, la gara delle macine, senza dimenticare il torneo degli scacchi; martedì 16, la gara degli scacchi; giovedì 18 settembre, la manifestazione dei tamburini, con tanti ragazzi che riempiranno di suoni e colori la città. Gran finale domenica 21 settembre, con il maestoso corteo di oltre 2 mila figuranti, e con la gara della Quintana, sfida di agilità e destrezza ad anello. E, sabato 6 dicembre, l’elezione del miglior Cavaliere d’Italia”.

