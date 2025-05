CRV - Presentata a palazzo Ferro Fini la 67^ edizione ‘Sagra dei Bisi’ di Colognola ai Colli

Oggi, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia) ha presentato la 67^ edizione della tradizionale ‘Sagra dei bisi’, in programma a Colognola ai Colli, in provincia di Verona, dal 16 al 19 maggio e dal 23 al 26 maggio 2025, nel cortile di Villa Aquadevita.

Alberto Bozza, nel suo intervento, ha posto l’accento sul fatto che la Sagra rappresenti “una tradizione importante, molto sentita, che riafferma la cultura contadina racchiusa nel ‘biso’, un prodotto di grande qualità. Una comunità che si stringe attorno a questa festa, con tantissimi visitatori da tutto il Veneto e anche oltre. Ricordo che dal 2019, la Sagra è stata classificata ‘di qualità’. È importante l’apporto fornito dall’associazione dei bisicoltori, dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Un grazie a tutti i volontari. E non dimentichiamoci che il territorio produce vini di eccellenza, come il Soave, che deve essere valorizzato ancora di più”.

Il consigliere regionale veronese Stefano Casali (FdI), ha evidenziato come la Sagra abbia “il grande pregio di coinvolgere le realtà produttive e di valorizzare un prodotto straordinario, che piace a tutti, come il biso, e che rappresenta un volano per il turismo e l’economia”.

Era presente anche il consigliere regionale veronese Enrico Corsi (Lega- LV).

Giovanna Piubello, Sindaco di Colognola ai Colli, ha ricordato che la “‘Sagra dei Bisi’ è la festa della nostra comunità. Il ‘biso’ è il vero protagonista: grazie alla Pro Loco, all’associazione dei bisicoltori e alle diverse Amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni, la manifestazione è cresciuta molto. Un plauso va ai nostri contadini, che sono coloro che producono questo straordinario ortaggio, e a tutti i volontari. La Sagra non è solo tradizioni e radici, ma anche storia e cultura”.

Enrico Martelletto, assessore di Colognola ai Colli con delega alla valorizzazione del territorio, ha illustrato “gli eventi sportivi che faranno da corollario alla Sagra e che rappresentano un valore aggiunto: la ‘Gravel dei bisi’, una gara ciclistica non competitiva attraverso i sentieri del territorio; le passeggiate culturali, sempre partecipate, anche grazie alla collaborazione dei proprietari delle ville. Senza dimenticare l’‘enoteca della sagra’ per promuovere i nostri prodotti vitivinicoli di eccellenza”.

“Ogni anno cerchiamo di migliorarci, soprattutto grazie all’apporto della Pro Loco e di tutti i volontari”, ha chiosato l’assessore.

L’assessore comunale all’Agricoltura, Andrea Nogara, ha ricordato “il docufilm, realizzato dal regista veronese Quattrina, che valorizza la coltivazione del biso di Colognola ai Colli”, e ha citato “i vini di eccellenza del territorio, come il Soave, che siamo chiamati a promuovere”.

“Il nostro ‘biso’ presenta una sapidità particolare grazie alle colline, di origine vulcanica, lungo le cui pendici viene coltivato. E il clima fresco di questo periodo favorirà una produzione di grande qualità”, ha aggiunto l’assessore.

Alfonso Avogaro, presidente della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza del concetto di “fare squadra per valorizzare il biso, che è la nostra mission. Ringrazio gli oltre 150 volontari che saranno impegnati nella sgranatura e nella distribuzione dei piatti”.

Piccoli legumi veronesi racchiudono in sé storia, passione e identità di un intero territorio. Sono i ‘bisi’, piselli Verdone Nano, tipici di Colognola ai Colli. La Sagra dei Bisi è nata 67 anni fa come un semplice mercato contadino, dove gli agricoltori locali vendevano direttamente i loro prodotti. Negli anni, si è trasformata in una manifestazione di grande richiamo, grazie all’impegno della Pro Loco, dei volontari e dell’associazione dei bisicoltori. Dal 2019, la sagra può fregiarsi del marchio nazionale ‘Sagre di qualità’.

Ogni giorno della sagra ci sarà l’apertura dei chioschi enogastronomici a pranzo e a cena, con piatti tipici a base di piselli “Verdone Nano” DE.CO che saranno in vendita nella casetta dell’Associazione Bisicoltori. In particolare, quest'anno è stata organizzata, insieme all'associazione sportiva dilettantistica ‘Cicli Tagliaro’, la prima ‘Gravel dei Bisi’ (18 maggio, alle 9), una gara ciclistica non competitiva per percorrere strade sterrate tra le più belle del territorio e avvicinarsi ai luoghi più iconici. Due i percorsi, uno da 30km e l’altro da 60 per gli atleti più allenati: una vera e propria promozione del territorio su due ruote.

Rinnovate, inoltre, le passeggiate naturalistico-culturali de ‘Le Ville ai Colli’, che si svolgeranno il 18 e 25 maggio. Infine, vicino a ‘Sala Spezia’, ci sarà l’enoteca con in mescita le migliori eccellenze enologiche che il territorio possa offrire.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO