CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 39esima Fiera autunnale dell’Area Berica

Oggi, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la 39esima edizione della Fiera autunnale dell’Area Berica, in programma a Noventa Vicentina domenica 11 ottobre 2026.

La manifestazione, che si rinnova nel segno della tradizione e della valorizzazione del territorio, porterà nel centro storico di Noventa Vicentina prodotti agricoli a chilometro zero, specialità enogastronomiche, artigianato e attività del commercio locale. Una giornata pensata per valorizzare le eccellenze dell’Area Berica e il lavoro delle imprese, delle associazioni e dei volontari che contribuiscono alla vita della comunità.

Il Vicepresidente Francesco Rucco, nel suo intervento introduttivo, ha ricordato che “come Regione del Veneto, stiamo cercando di valorizzare tutte le manifestazioni tipiche del nostro territorio e, con la proposta di legge sulle Ide.Co. – le Identità Comunali – di tutelare i prodotti tipici locali, dall’agroalimentare all’artigianato. Oggi, presentiamo la 39esima edizione della Fiera autunnale dell’Area Berica di Noventa Vicentina. Una manifestazione che coniuga sapientemente assieme tradizione e modernità, dove l’agricoltura, l’artigianato e il commercio locali saranno protagonisti assoluti.”

Mattia Veronese, Sindaco del comune di Noventa Vicentina, ha ricordato che “la Fiera è sì giunta alla 39esima edizione, ma ha alle spalle una storia ancora più lunga, legata alle tradizioni locali e che, negli anni, ha saputo crescere molto. Sono orgoglioso della collaborazione garantita da Coldiretti, CIA, ConfAgricoltura e ConfCommercio. A loro, si affiancheranno le rappresentanze del mondo artigianale, che presenteranno i lavori di un tempo. Saranno 150 gli espositori, tutti i negozi saranno aperti e non mancherà, già dal sabato sera, uno stand gastronomico allestito dalla Pro Loco. Molto attivo sarà anche il nostro gruppo dei Trattoristi che esporranno un centinaio di trattori d’epoca, affiancati dalle macchine trebbiatrici e seminatrici. Tra le tante iniziative programmate, cito la rievocazione storica legata alle tradizioni locali e al passato veneziano del territorio, con figuranti in costume che sfileranno lungo le vie. Questo si ricollega a un progetto culturale che stiamo portando avanti per valorizzare Villa Barbarigo e per ricordare la battaglia di Lepanto.”

“Con profondo orgoglio, rappresento oggi Coldiretti, CIA e ConfAgricoltura, perché la Fiera offre una importante vetrina per valorizzare il nostro settore primario, l’agricoltura – ha affermato Cristina Zen, Vicepresidente della Coldiretti di Vicenza - L’autunno è tempo di fare un bilancio e di raccogliere i frutti del lavoro, duro e tenace, dei nostri agricoltori, che domenica 11 ottobre avranno l’occasione di mostrare i prodotti locali, coltivati nel rispetto del territorio, e di spiegare al pubblico la loro professione. L’agricoltura va tutelata, sempre e comunque. Vorremmo, nei prossimi mesi, sviluppare un progetto legato all’agriturismo.”

“Siamo orgogliosi, assieme ai tanti volontari, che lavorano con grande passione, di presentare le nostre eccellenze gastronomiche, in primis gli gnocchi artigianali e alla zucca.”, ha detto Michele Andretto, Presidente della Pro Loco di Noventa Vicentina, che allestirà uno stand gastronomico attivo già da sabato 10 ottobre.

“Il nostro è un gruppo di amici che vuole trasmettere una grande passione: i trattori d’epoca – ha confidato Mauro Padrin, Presidente del Gruppo Trattoristi - Metteremo in vetrina un centinaio di trattori, che saranno collocati in modo certosino lungo via Palladio, con indicazione della marca e dell’epoca di ciascuno. Daremo spazio anche alle macchine trebbiatrici e seminatrici.”

Il programma della Fiera prenderà ufficialmente il via alle 10 di domenica 11 ottobre, con l’inaugurazione alla presenza delle autorità politiche e istituzionali e delle associazioni locali.

Alle 11.30, è previsto l’incontro storico-culturale “Le memorie della Serenissima a Noventa Vicentina”, con il professor Carlo Alberto Formaggio, vicepresidente del Comune, e Alberto Montagner, presidente dell’associazione “Veneto Nostro”.

Dalle 12, sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco, con una proposta dedicata ai prodotti tipici stagionali.

A partire dalle 14, ASCOM e i Comitati Genitori delle scuole di Noventa Vicentina cureranno un mercatino dedicato al libero scambio di libri e giochi. Alle 14.30 spazio alle dimostrazioni di combattimento di scherma storica dell’Accademia Crown, a cura dell’associazione culturale “Scaligeri APS”. Seguirà la sfilata di rievocatori in abito storico lungo le vie del centro, organizzata dalla Compagnia d’Arme San Vitale e dall’associazione “Veneto Nostro”.

Alle 16, sarà proposta la rievocazione storica della trebbiatura, mentre alle 17 è in programma una visita guidata a Villa Barbarigo, accompagnata dal professor Carlo Alberto Formaggio. La partecipazione alla visita è su prenotazione, da effettuare entro il 10 ottobre.

Durante l’intera giornata, sarà inoltre disponibile un servizio navetta dai supermercati Migross e Prix e dalla Baita Alpini “U. Masotto”, a cura di Berica Trains.

Numerose le iniziative collaterali: in via Palladio e via Marconi saranno esposti trattori e attrezzi agricoli d’epoca, a cura del Gruppo Trattoristi, che proporrà anche un’esposizione di seminatrici d’epoca. Sotto i portici del lato ovest sarà possibile visitare un’esposizione di funghi delle diverse qualità, curata dall’associazione “Bresadola”.

In via dei Martiri sarà allestita la pesca di beneficenza a cura della Parrocchia, mentre i negozi del centro resteranno aperti per tutta la giornata, su iniziativa di ASCOM.

A Villa Barbarigo, al piano terra, sarà inoltre visitabile la mostra fotografica “Agrosfera”, a cura del Club Fotografico “Il Campanile”. La villa sarà aperta al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

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