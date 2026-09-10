CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 62esima edizione Sagra dea ‘Poenta e Baccalà’ di Thiene

La Sagra dea ‘Poenta e Baccalà’, organizzata dalla Pro Loco di Thiene, che si terrà dal 23 ottobre, con il gran galà del baccalà, fino al 26 ottobre, è uno di quegli appuntamenti che raccontano una comunità attraverso le sue tradizioni. Perché dietro un piatto della nostra cucina ci sono storia, cultura, memoria e soprattutto persone: volontari che dedicano tempo ed energie per mantenere vive tradizioni che appartengono alla nostra identità e che, proprio attraverso queste occasioni, continuano a essere trasmesse alle nuove generazioni. La festa diventa così molto più di una sagra: un momento di incontro, di condivisione e di valorizzazione del territorio.

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente) ha presentato la 62esima edizione della sagra, assieme all’Assessore regionale Marco Zecchinato, a Manuel Benetti, Presidente della Proloco di Thiene, a Mauro Pozzer e a Claudio Munaretto, collaboratori della sagra.

“Sono orgogliosa di questa festa così importante, che testimonia il prezioso lavoro svolto dalle Proloco sul territorio per promuovere la cultura, le tradizioni popolari, l’identità regionale - ha affermato Morena Martini nell’introdurre la conferenza stampa - Rappresenta il recupero della tradizione e la valorizzazione della nostra storia, non solo enogastronomica, ma anche territoriale. Il Veneto, la nostra provincia, le nostre piccole città, sono realtà che spesso nascono povere e che hanno imparato a fare tanto con poco, creando piatti semplici ma elaborati, poveri negli ingredienti, ma ricchi di sapori e profumi. Il coraggio di portare avanti queste tradizioni, rielaborandole in una chiave nuova e contemporanea, significa non solo amare il proprio territorio e la propria identità, ma anche guardare al futuro, affinché altri possano costruire e tramandare nuove tradizioni.”

“La sagra dea poenta e baccalà di Thiene è un evento che promuove molto bene il territorio della pedemontana veneta, su cui la Regione del Veneto ha investito molto, e i prodotti locali, i quali riportano a tradizioni e saperi tipicamente veneti – ha detto l’Assessore Marco Zecchinato - Le Proloco, in modo capillare sul territorio, valorizzano l’identità veneta, che non è solo storia e cultura, ma anche artigianato e prodotti, e le tante eccellenze regionali.”

“Una manifestazione che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città – ha sottolineato Manuel Benetti, Presidente della Proloco di Thiene – È una importante vetrina per promuovere il nostro territorio e il suo prodotto tipico: il bacalà alla vicentina. La sagra è nata nel 1964 da un gruppo di amici che volevano stare assieme e divertirsi. In tutti questi anni, la manifestazione è cresciuta anche grazie ai tantissimi volontari che hanno dedicato tempo, energia e passione a questa festa, fortemente legata ai prodotti tipici e alle tradizioni locali. Quest’anno, abbiamo introdotto i gargati al consiero, tipico piatto locale, abbinati al baccalà, e la pizza al baccalà. Attraverso a una festa e al baccalà, raccontiamo una città, un territorio e un gruppo di persone che continuano a credere nelle tradizioni: questo è lo spirito che anima la nostra sagra.”

Mauro Pozzer, collaboratore della sagra, ha presentato “l’innovativa pizza ‘Nuvola, ottavo vizio’, una pizza croccante all’esterno e morbida al centro, con il baccalà mantecato aggiunto dopo la cottura, per raccontare il baccalà, la tradizione di Thiene e del territorio della pedemontana. E il percorso del gusto che attraversa la pedemontana veneta passa anche attraverso le saporite pizze ‘Nuvola al Prosecco’, ‘Nuvola al Torcolato’, ‘Nuvola al Baccalà mantecato’.”

Claudio Munaretto, collaboratore della sagra, ha spiegato l’origine del “piatto dei gargati al consiero, un maccheroncino con un saporito ragù rustico di carne e verdure di stagione, per l’occasione abbinato al baccalà.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO