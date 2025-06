CRV - Presentata in Consiglio Veneto la seconda edizione di ALDA International School

Presentata oggi a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l’edizione 2025 della Scuola internazionale sulla democrazia locale, evento internazionale organizzato da ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, che si terrà a Thiene (VI), in villa Fabris, dal 3 al 5 settembre. La presentazione è stata introdotta dal Presidente dell’assemblea legislativa Roberto Ciambetti con la consigliera regionale Chiara Luisetto (Partito Democratico); per ALDA sono intervenuti il segretario generale Antonella Valmorbida e il CEO di ALDA+ Marco Boaria.

“Parlare oggi di temi come democrazia locale, transizione digitale e governance partecipativa può sembrare inane - ha spiegato il Presidente Ciambetti - in un quadro internazionale segnato da complessità e sfide globali senza precedenti che mettono in discussione i nostri valori comuni e interrogano il ruolo dell’Europa come soggetto promotore della pace, della democrazia e della solidarietà sociale. Mai come oggi, allora, è fondamentale riaffermare il nostro impegno per l’azione locale e la promozione dello stato sociale”.

“A settembre - ha sottolineato la consigliera Luisetto che ha promosso in sede di bilancio un emendamento, approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa, che destina 40mila euro all’organizzazione di quest’attività - ci saranno molte cose su cui riflettere per crescere: i temi fondamentali saranno quelli dello sviluppo locale etico, sostenibile e inclusivo, tre parole magiche che possono rendere le nostre comunità locali meno sole e rendere la comunità europea più forte e coesa. Thiene, quindi, ospiterà una scuola internazionale di politica che sarà anche occasione di confronto tra esperienze diverse di governo locale, azione già intrapresa negli anni ’90 per creare una rete internazionale di buongoverno e partecipazione dei cittadini: far lavorare queste realtà costituisce una sfida che non tutti si sarebbero assunti, ma il Consiglio regionale del Veneto è presente e partner di queste iniziative, nella prospettiva della formazione di amministratori locali allenati ad avere una visione ampia, che va oltre la dimensione della propria comunità”.

“ALDA mira a sostenere la democrazia locale - ha spiegato Valmorbida - valorizzando due componenti: gli enti locali e la società civile, attraverso un approccio non ideologico, ma diretto al ‘problem solving’ con cittadini preparati, formati e partecipativi. I soci sono 350, la sede principale è a Strasburgo, un’altra sede a Bruxelles per favorire il contatto con il Comitato delle Regioni, il tutto per costruire una piattaforma volta alla formazione, all’innovazione e alla democrazia locale, ma per fare cosa? La risposta si articola sui temi dell’ambiente, della lotta al cambiamento climatico, della digitalizzazione, della sfida che l’intelligenza artificiale rappresenta per la pubblica amministrazione e per cittadini, della democrazia, della partecipazione, dello sviluppo economico locale, della migrazione, delle città inclusive”.

“Il tema che sarà affrontato a Thiene, in villa Fabris, dal 3 al 5 settembre prossimi, durante l'International School di ALDA - ha ribadito Boaria - sarà quello delle Comunità resilienti in tempi di cambiamento, elaborato da un panel di esperti internazionali provenienti dal mondo istituzionale e delle imprese attraverso un programma che prevede un equilibrio tra approccio teorico e pratico: il primo giorno sarà dedicato alla resilienza democratica, il secondo all’intelligenza artificiale, il terzo al processo di allargamento dell’Unione Europea e alle sfide che da questo fenomeno discendono. Le iscrizioni all’edizione 2025 sono ormai completate, coinvolgeranno una quarantina di persone provenienti da diversi paesi e il successo dell’iniziativa porterà, in prospettiva, alla creazione di una winter school, all’organizzazione di viaggi studio per visitare luoghi che possono essere fonti di ispirazione per gli amministratori locali, e alla creazione di una comunità di alunni che hanno parteciperanno alle diverse edizioni”.

