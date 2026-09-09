CRV - Presentata in Consiglio Veneto “Tutti insieme per la Bassa” domenica 20/9, a Sant’Urbano (PD)

La consigliera regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la manifestazione sportiva “Tutti insieme per la Bassa” in programma domenica 20 settembre, a Sant’Urbano, in provincia di Padova, che si sviluppa su quattro percorsi, di diversa lunghezza, pensati per coinvolgere partecipanti di ogni livello. L’evento è organizzato dall’associazione “Villani on the Road” di Villa Estense, in collaborazione con più di cento associazioni e con il patrocinio di 44 comuni, e ha finalità benefiche: il ricavato sarà devoluto all’Aism. Presente in sala stampa anche la consigliera Giorgia Bedin (Lega-LV).

“Quarantaquattro comuni, oltre cento associazioni e un’intera comunità mobilitata per sostenere le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie: è la seconda edizione di “Tutti insieme per la Bassa” - ha spiegato la consigliera Mosco, che ha portato il patrocinio della Regione del Veneto all’iniziativa - la camminata-corsa solidale in programma il prossimo 20 settembre a Sant’Urbano, quest’anno a sostegno di AISM Padova. L’iniziativa è promossa dai comuni capofila di Villa Estense e Sant’Urbano, insieme a Villani on the Road Asd e alla Pro Loco di Sant’Urbano, con la partecipazione di Aism Padova, associazioni, volontari, attività commerciali e imprese del territorio. Un progetto che, rispetto alla prima edizione dello scorso anno, ha visto una crescita significativa: dai 13 Comuni e 16 associazioni coinvolti nel 2025 si è passati quest’anno a 44 Comuni e oltre cento associazioni. È questa la vera forza del Veneto: la capacità di fare comunità, di assumersi una responsabilità e trasformarla concretamente in azione. Quando amministrazioni, associazioni, imprese, volontari e cittadini scelgono di lavorare insieme per un obiettivo comune, il risultato va ben oltre la singola manifestazione. Si costruisce una rete capace di sostenere le persone e di non lasciare indietro nessuno. Quest’anno il sostegno ad Aism Padova dà un significato ancora più importante alla giornata. Al centro devono esserci le persone che convivono con la sclerosi multipla e le loro famiglie, che ogni giorno affrontano difficoltà e sfide spesso lontane dai riflettori. Essere al loro fianco significa innanzitutto ascoltare, comprendere i bisogni e costruire risposte concrete. È anche per questo che considero fondamentale il dialogo tra istituzioni e associazioni. Come componente della Quinta commissione consiliare, voglio evidenziare anche il valore del percorso informativo sulla sclerosi multipla previsto nelle settimane che precederanno l’evento, con il coinvolgimento di medici specialisti: informazione e prevenzione sono strumenti fondamentali per aumentare la consapevolezza e accompagnare le persone e le famiglie. La Regione deve continuare a essere un punto di riferimento per queste realtà. L’appuntamento del 20 settembre si svolgerà presso le piscine comunali di Sant’Urbano e proporrà tre percorsi di 6, 12 e 18 chilometri, quest’ultimo introdotto quest’anno e affiancato da pacer per chi sceglierà di correre. Previsti inoltre appuntamenti dedicati ai bambini, con letture animate, laboratori e una caccia al tesoro, oltre a un villaggio dedicato alle attività e alle eccellenze del territorio. Ringrazio gli amministratori, Aism Padova, le associazioni, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile questa seconda edizione. Il fatto che in un solo anno si sia passati da 13 a 44 Comuni dimostra che quando c’è un obiettivo importante il nostro territorio sa unirsi. Il 20 settembre saremo tutti insieme, con un unico passo e un unico obiettivo: sostenere chi ha bisogno e dimostrare, ancora una volta, che la solidarietà in Veneto sa diventare concretezza”.

“Sono 44 i comuni che patrocinano l’evento - Dionisio Fiocco, sindaco di Sant’Urbano, paese ospitante l’evento - un numero importante per un’iniziativa destinata ad espandersi: quest’anno avremo al nostro fianco anche quattro comuni del Polesine, l’anno prossimo probabilmente ci espanderemo ancora e ciascuno di noi deve fare la propria parte affinché questa sensibilità cresca ulteriormente, grazie ai volontari e alla nostra Pro Loco”.

“Da Villa Estense è partita l’iniziativa lo scorso anno - ha ricordato Guenda Battistella, consigliera comunale del comune di Villa Estense, per conto del sindaco Davide Salvan - e poi la decisione di renderla itinerante, coinvolgere gli altri comuni e cambiare ogni anno l’associazione destinataria dei fondi, perché donare è un gesto semplice, ma dal valore enorme”.

“Dobbiamo imparare a non smettere mai di sognare - ha puntualizzato Barbara Baù, presidente Aism di Vicenza, membro del Consiglio Direttivo Nazionale e referente relazioni enti pubblici Triveneto - e manifestazioni di questo tipo sono importanti: 150mila persone in Italia, 12mila in Veneto, sono i numeri che descrivono una patologia che non è lontana da noi ed è importante che le persone sappiano cos’è la sclerosi multipla, ricordando i nostri tre pilastri: le persone, i diritti, la ricerca scientifica”.

“È un sogno che sta diventando realtà - ha detto Paolo Zampollo, presidente dell’associazione Villani on the Road ASD, ideatrice del progetto "Tutti insieme per la Bassa" - e per questo voglio ringraziare i consiglieri regionali che ci sono al nostro fianco, i sindaci, le amministrazioni comunali e tutte le associazioni, a partire dall’Aism, che non ci ha mai fatto mancare il proprio sostegno. La solidarietà non ha confini e anche se il riferimento è quello della Bassa, dove il progetto è nato, da soli non si può realizzare un’iniziativa così importante: serve l’aiuto e il contributo di tutti. Il 12 settembre sveleremo il prossimo comune che ospiterà il progetto”.

“Chi verrà a Sant’Urbano - ha ricordato Roberto Donegà, presidente della Pro Loco di Sant’Urbano, associazione ospitante che ha sviluppato il progetto insieme ai Villani on the Road ASD - troverà ampi parcheggi e un info point; dopo l’iscrizione, i partecipanti saranno accompagnati al nastro di partenza presso il Parco della piscina e troveranno tre percorsi di 6, 12 e 18 km, il primo, quello più breve, pensato per famiglie e disabili, senza ostacoli. Ci sarà anche il Villaggio delle Basse, un’area dedicata agli sponsor e alle associazioni per presentarsi, una vetrina per far conoscere il territorio. Un’altra novità, l’area e le iniziative pensate per i bambini”.

È motivo d’orgoglio per noi essere presenti nei momenti di solidarietà - ha ricordato Flavio Beggin, presidente del Consorzio Atestino delle Pro Loco - ed è un valore fondante delle nostre attività, sempre più presente nelle nostre manifestazioni”.

“Ci sono ulteriori numeri - ha sottolineato Samantha Scarzani, vicepresidente dei "Villani on the Road", curatrice della maglietta, dello scaldacollo dell’evento e del roll-up degli sponsor - ovvero gli 85 sponsor, un traguardo importante, raggiunto grazie alla collaborazione degli enti pubblici con i quali abbiamo trovato tantissimi operatori disposti a credere in noi”.

La consigliera Bedin, in conclusione, ha ricordato “l’impegno, comune con la consigliera Mosco, a livello istituzionale, in relazione alla legge sui caregiver e sugli psicologi del territorio, a testimonianza dell’impegno della Regione del Veneto sul sociale”.

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