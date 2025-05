CRV - Presentata la 13a edizione ‘Festa della Spiga’ a Pojana Maggiore (VI)

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato la tredicesima edizione della ‘Festa della Spiga’, che verrà ospitata dal Comune di Pojana Maggiore, in provincia di Vicenza, dal 30 maggio all’8 giugno 2025.

La Festa, organizzata dall’associazione ‘Comitato della Spiga’, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pojana Maggiore e della Regione Veneto.

Il consigliere Marco Zecchinato ha introdotto l’evento sottolineando che “la Festa è ormai giunta alla tredicesima edizione e viene ospitata all’interno del parco che circonda Villa Pojana, palladiana, del 1549, di proprietà dell’Istituto Regionale Ville Venete, patrimonio dell’umanità Unesco, di grande interesse monumentale ma anche paesaggistico, viste le splendide realtà circostanti. Ringrazio il Comitato della Spiga, e tutti i volontari, per il grande impegno e il lavoro che ogni anno garantiscono per la buona riuscita di questo evento che sa promuovere e valorizzare molto bene le bellezze paesaggistiche e naturali del basso vicentino, ma anche mettere in vetrina le tante eccellenze enogastronomiche locali, offrendo prodotti, dalla frutta, alle verdure, alle carni, rigorosamente a chilometro zero. Senza dimenticare l’importante raccolta fondi da parte dell’associazione per sostenere le diverse realtà territoriali. La ‘Festa della Spiga’ è in continua crescita e riesce ad attrarre numerosi turisti, anche dal basso veronese e padovano, grazie all’autostrada e all’efficiente rete di piste ciclabili che collegano facilmente Pojana Maggiore con le zone circostanti”.

Attilio Colpo, segretario del Comitato della Spiga, ha ripercorso la cronistoria della Festa. “Siamo partiti nel 2010. Come gruppo di genitori, abbiamo cercato di raccogliere fondi per sostenere le attività scolastiche dei nostri ragazzi, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Così è iniziata la festa, che il primo anno è stata ospitata nella piazza del Paese ed è durata un solo giorno. Ma, con il passare degli anni e grazie al consenso via via crescente che siamo riusciti a raccogliere, la manifestazione si è strutturata e ha fissato la propria location nel parco esterno di Villa Poiana. Abbiamo creato l’associazione ‘Comitato della Spiga’ ed iniziato la collaborazione con diverse realtà associative locali. Ora, l’evento si estende per due fine settimana. Siamo usciti indenni dalla pandemia, ripartendo con ancora più slancio nel 2023, grazie soprattutto all’apporto della nutrita squadra di volontari, perché la nostra forza è proprio il gruppo”.

Walter Zonta, presidente del Comitato della Spiga, ha presentato l’edizione 2025 della Festa della Spiga, che “si fregia del titolo di ‘meraviglia italiana’. La manifestazione rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il territorio dell’area berica anche fuori provincia. Il nostro paese ha una chiara vocazione agricola e quindi promuoviamo la filiera di prodotti tipici locali, tutti rigorosamente a chilometro zero. Quest’anno offriamo una vasta gamma di eventi, cercando di accontentare tutti i gusti: dalla musica giovanile alla rappresentazione degli antichi mestieri, dal Carnevale in notturna, con ben 18 carri allegorici, alla presentazione di libri e allo sport, dai saggi di danza alle selezioni per Miss Mondo. Tengo a sottolineare che, come associazione, finora, grazie alla Festa della Spiga, siamo riusciti a raccogliere circa 45 mila euro che abbiamo donato a diverse associazioni locali”.

Era presente anche Stefano Masiero, Vicepresidente del Comitato della Spiga.

