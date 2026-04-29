CRV - Presentata la 34a edizione di “Fiori e Colori” che si terrà a Casale sul Sile (TV) l'1 maggio

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Claudio Borgia, ha presentato questa mattina, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, la 34a edizione di “Fiori e Colori”, manifestazione programmata venerdì 1’ maggio, a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, e organizzata dall’amministrazione comunale con il gruppo Amici per Casale.

“L’evento “Fiori e Colori” è diventato ormai un punto di riferimento per la nostra provincia e per l'intera regione - ha sottolineato il capogruppo Borgia - e di questo desidero ringraziare il sindaco di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, e l'assessore comunale, Stefano Lucarelli: la presenza del sindaco e dell’assessore testimonia il legame che unisce la Regione alle nostre amministrazioni locali. “Fiori e Colori” è il racconto vivo del Veneto, un territorio che sa trasformare il lavoro in bellezza, e il prossimo 1’ maggio, Casale sul Sile saprà celebrarlo nei fatti attraverso le mani dei nostri florovivaisti, l'ingegno dei nostri artigiani e il cuore dei tantissimi volontari dell'Associazione “Amici per Casale” che rendono possibile tutto questo. Dietro a ogni stand ci sono famiglie che portano avanti attività storiche con passione, dimostrando che il merito e la dedizione sono il motore della nostra terra. Manifestazioni come questa sono la linfa dei nostri paesi: una piazza che si riempie di colori e di famiglie è una piazza viva, sicura e orgogliosa di mostrare il meglio di sé. L’invito è rivolto a tutti i veneti e in particolare ai cittadini della provincia di Treviso: sarà l'occasione per sostenere le nostre eccellenze, godersi una passeggiata lungo il Sile e festeggiare insieme il 1’ maggio”.

“Saranno oltre 155 gli espositori della 34a edizione di Fiori e Colori - ha ricordato il sindaco Golisciani - e grazie anche ai volontari del gruppo Amici per Casale, con la collaborazione e patrocinio dell'amministrazione di Casale sul Sile, ci attendiamo tra 25mila e i 30mila visitatori: una manifestazione che è tornata finalmente ai livelli pre-covid, che fotografa in qualche modo l’uscita da un periodo buio e che consentirà a tutti di farsi una bellissima passeggiata nel centro, e non solo, a Casale, e di godersi appieno la nostra città”.

“Per accogliere in sicurezza tutti i visitatori è stato predisposto un servizio di sicurezza di grande rilievo - ha sottolineato l’assessore alla sicurezza, allo sport e alla protezione civile, Lucarelli - con un dislocamento sul territorio coinvolto di decine di volontari che si occuperanno di gestire l'accesso ai varchi e la sicurezza in tutti i sensi della manifestazione. Di questo, ringrazio tutte le associazioni coinvolte: la protezione civile, l'Associazione Nazione Carabinieri, la Croce Verde della Marca che si occuperà del servizio sanitario, i volontari civici, gli organizzatori Amici per Casale, la polizia locale e il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Treviso. Tutte le informazioni relative agli accessi sono già disponibili attraverso i canali social che promuovono l’evento”.

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