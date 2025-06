CRV - Presentata la ‘BMX Week Padova’. Venturini (FI): “Un evento di caratura internazionale"

La Capogruppo di Forza Italia, Elisa Venturini, ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la ‘BMX Week Padova’, manifestazione ciclistica in programma a Padova, presso il parco Brentella, dal 28 giugno al 6 luglio 2025.

“Anche nel 2025 – ha esordito Elisa Venturini - Padova si conferma protagonista di un evento imperdibile con la nuova edizione della BMX Week. Questa manifestazione, ormai divenuta un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote e per l'intera comunità, si distingue per l’entusiasmante combinazione di sport e iniziative rivolte al sociale. Grazie a un fitto programma di gare ed eventi, si pone tra le più rilevanti nel panorama delle competizioni di BMX, offrendo anche momenti di formazione, come i corsi di educazione stradale pensati per i più piccoli. Il Veneto è una delle regioni con il maggior numero di società sportive e tesserati nel mondo del ciclismo, disciplina che gode di un seguito straordinario, sia a livello professionistico che amatoriale. Le numerose competizioni ciclistiche organizzate sul territorio ne sono una chiara testimonianza. In questo contesto, la scuola di ciclismo BMX rappresenta un punto di riferimento essenziale, fornendo strumenti e competenze fondamentali a chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina in tutte le sue sfaccettature. Manifestazioni come la BMX Week, ricche di contenuti e capaci di affascinare con le loro spettacolari esibizioni, meritano grande attenzione e sostegno”.

“Desidero quindi esprimere il mio plauso agli organizzatori per il loro impegno nella realizzazione di questo evento e dare un caloroso benvenuto a tutti gli atleti e agli appassionati che vi prenderanno parte – ha aggiunto Venturini - Auspico che questa iniziativa sia, non solo un'occasione di sport e divertimento, ma anche un'opportunità per promuovere il rispetto reciproco tra gli atleti, in piena sintonia con i valori etici dello sport”.

Ezio Piovesan, presidente ‘Scf Panther Boys Padova’, ha sottolineato come la BMX Week rappresenti “una straordinaria celebrazione dello sport, della passione e della comunità ciclistica. Comprende il Campionato italiano BMX ed è una manifestazione ricca e complessa, che combina l’eccellenza agonistica con attività collaterali dedicate alla promozione e alla divulgazione della BMX e del ciclismo in generale. Padova si conferma cuore pulsante di questo evento, che pone al centro il valore del rispetto: tra atleti, tra società sportive e tra tutti i partecipanti”.

“La nostra associazione è nata nel 1987. E già nel 1989 abbiamo organizzato la Coppa Europa, mentre nel 1992 il primo Campionato europeo. La BMX Week ospiterà due gare di carattere internazionale e il Campionato italiano su prova unica, con l’assegnazione delle maglie tricolori. E, durante la settimana, ci sarà la ‘pista aperta’, un’iniziativa rivolta ai bambini fino ai dodici anni. All’interno del parco Raciti, verrà dato spazio agli atleti paralimpici e a uno stand dedicato al ciclismo e alla sicurezza stradale. Ricordo che abbiamo circa duecento iscritti che tutti i pomeriggi, fino a sera, a turni, si allenano nel nostro impianto. Ai ragazzi presentiamo una offerta multidisciplinare, con un gruppo di atleti che lavorano anche con bici adatte alla velocità. Rammento che l’anno scorso abbiamo vinto il Campionato femminile proprio nel settore velocità, con Anna Grigoletto”.

“Attendiamo 8- 9 mila persone da tutta Europa, che visiteranno Padova e tutto il Veneto”, ha aggiunto Piovesan, che ha presentato il Direttore sportivo, Patrizia Toniolo, la consigliera, Giulia Bettamio, e una delegazione di atleti capeggiata da Gianluca Morello, campione regionale veneto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO