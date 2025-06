CRV - Presentato Amalo Festival 2025 che si svolgerà a Malo (VI) dal 14 giugno

Il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti ha presentato oggi pomeriggio a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, l’edizione 2025 di Amalo Festival, la rassegna di eventi e spettacoli serali gratuiti organizzata dal 14 giugno al 15 novembre prossimi a Malo (Vicenza) dall’amministrazione comunale, presente con il sindaco Moreno Marsetti e l’assessore Silvia Berlato, utilizzando più scenari cittadini.

“Amalo Festival - ha sottolineato tra l’altro il Presidente Roberto Ciambetti nel corso dei saluti introduttivi - è innanzitutto un invito a stare assieme, a riscoprire la gioia di stare con gli altri e a vivere momenti di divertimento intelligente e di grande qualità, come dimostrano anche gli artisti che si esibiranno quest’anno”.

“Quando abbiamo avviato questo progetto oltre cinque anni fa, in pieno periodo post pandemico - ha sottolineato l’assessore alla cultura del comune di Malo Silvia Berlato - sembrava un evento futuristico: nessuno, infatti, aveva mai osato tanto, prima, puntando sulla gratuità dell’offerta a fronte di un cartellone così ricco: i risultati sono andati non solo oltre le aspettative, ma anche ben oltre le risorse impiegate e i risultati attesi. Decine di migliaia di persone si sono iscritte agli eventi, lo spettacolo inaugurale di sabato 14 giugno è già sold out, la comunità ha imparato a conoscerci e siamo diventati attrattivi oltre i confini di Malo. E questo grazie alla nostra macchina comunale, che si impegna a fondo per la riuscita di questo evento, rimasto gratuito proprio per coerenza con l’impianto post-covid e che mira alla promozione del territorio, ulteriormente accresciuta in vista di questa quinta edizione dell’Amalo Festival con l’inserimento di un nuovo scenario, quello della villa privata Checcozzi Carli Dalle Rive, aperta proprio per valorizzarne lo scenario attraverso uno degli eventi in cartellone”.

“Questo evento - ha ricordato il sindaco di Malo e vicepresidente della provincia di Vicenza Moreno Marsetti - ha caratterizzato il mio mandato fin dalle prime battute e anche l’edizione 2025 si pone in continuità con lo spirito iniziale della manifestazione che è quello di un investimento culturale per la comunità di Malo destinato però, grazie alla ricchezza del cartellone, a valicarne i confini. Amalo Festival, e lo posso verificare attraverso la mia ulteriore veste di amministratore provinciale, ha acquisito una dimensione che va ben oltre quella di Malo e ha consentito di consolidare, attraverso la cultura, la conoscenza e la promozione di tutto il territorio maladense”.

Amalo Festival, a partire dalle 21 - come tutti gli altri spettacoli -, inizierà sabato 14 giugno in villa Clementi e vedrà l’esibizione della Black Blues Brothers, protagonista di uno show acrobatico ideato da Alexander Sunny (già curatore di speciali televisivi sul Cirque du Soleil) e prodotto dalla compagnia Mosaico Errante. Di seguito, venerdì 11 luglio, sempre in villa Clementi, si esibirà Paola Turci con “La rivoluzione delle donne” che, assieme Gino Castaldo, presenterà il progetto dedicato alle voci femminili che hanno segnato la storia della musica italiana. Sabato 2 agosto, in villa Checcozzi Carli Dalle Rive e Corte dei Loschi, sarà la volta di Historia - Una storia di migrazione e amore, spettacolo ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da TGC Eventi e distribuito da Equipe Eventi di Fanzia Verlicchi, che racconta una storia di riscatto e di emancipazione ambientata nella Buenos Aires degli anni ’30 del secolo scorso, nei luoghi in cui ebbe origine il tango: coreografie di Samuel Peron e Veera Kinnunen, voce di Stefania Caracciolo e musica dal vivo di Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni). Giovedì 28 agosto, in via Molinetto, si esibirà Fabrizio Fontana, volto noto della televisione, protagonista a Zelig e a Striscia la Notizia, spettacolo organizzato in collaborazione con Aperibrolo, il festival dei giovani volontari. Infine, sabato 15 novembre, presso il cinema Aurora, Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno i protagonisti dello spettacolo “Dove eravamo rimasti”.

