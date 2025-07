CRV - Presentato il Valsugana Rugby Junior campione d’Italia Under 18

La Capogruppo di Forza Italia, Elisa Venturini, ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la compagine giovanile, under 18, del Valsugana Rugby, capace di laurearsi campione d’Italia al termine della stagione 2024/25 e di un percorso costruito su solidità tecnica, spirito di squadra e visione strategica.

La stagione agonistica è stata caratterizzata da un costante progresso, con i giovani biancocelesti protagonisti di un campionato condotto con determinazione e qualità. Dopo aver concluso la fase regolare ai vertici del proprio girone, la squadra ha affrontato e superato con autorevolezza le semifinali, guadagnandosi con pieno merito l’accesso alla finale nazionale.

Elisa Venturini ha introdotto la conferenza stampa, rivolgendosi ai giovani atleti. “Per voi, cari ragazzi, essere qui oggi, a Venezia, a palazzo Ferro Fini, in questa prestigiosa sede istituzionale, deve essere motivo di orgoglio. Vi vengono riconosciuti il grande lavoro che avete fatto e l’importante risultato sportivo conseguito. Assaporate appieno questo momento che vi ripaga dell’impegno e delle energie profusi, dei sacrifici fatti. Rappresentate la nostra regione, siete il nostro orgoglio. Perché lo sport racchiude valori importanti e, nel panorama sportivo, il rugby è una disciplina di eccellenza. È fondamentale anche il ruolo ricoperto dai genitori, che vi supportano, dandovi l’opportunità di esprimere i vostri talenti, anche nello sport. Tenete sempre presente che, nella vita, non si raggiunge nessun risultato senza fatica, impegno e sacrificio”.

Desiderio Pinto, dirigente e tesoriere, ha ricordato la storia del sodalizio. “Quarantatré anni di attività alle spalle. Ora, abbiamo quattrocento ragazzi e un centinaio di allenatori, con cui condividiamo la grande passione per questo sport, che poi è il motore che ci ha spinto a raggiungere risultati di eccellenza. La squadra, all’inizio della stagione, non si era prefissata l’obiettivo di giocare la finale, ma di dare il massimo e di fare bene. La nostra forza è stata la compattezza: lo staff ha seguito i ragazzi, e questi hanno seguito lo staff. I nostri giovani atleti hanno messo passione, fatica, dedizione, impegno, orgoglio, spirito di spogliatoio. Molti giocatori, quest’anno, hanno anche affrontato la Maturità, coniugando sport e studio. Nel corso della stagione, i ragazzi sono cresciuti, anche attraverso le difficoltà incontrate, diventando uomini. Ora ripartiamo con rinnovato vigore”.

L’allenatore della squadra, Jacopo Pivetta, ha sottolineato che “il risultato che i ragazzi hanno conseguito è frutto di grandi sacrifici, in primis della vita privata. Il nostro segreto è solo uno: lavorare, lavorare e ancora lavorare. Durante l’anno, abbiamo sempre avuto intensità, dedizione, con in mente una meta da inseguire e la voglia di fare di tutto per raggiungerla”.

Enrico Bizzotto, capitano, ha confidato che “è stato un anno certo non facile, che ha richiesto il massimo impegno in ogni allenamento. Abbiamo sempre dovuto spingere al massimo e sacrificare molto delle nostre vite, ma ne è valsa decisamente la pena. Ringrazio lo staff e la società per il supporto che ci hanno sempre garantito per poterci migliorare”.

“Siamo sempre a fianco dei nostri atleti, li accompagniamo nei vari tornei, anche durante i fine settimana – ha detto Elisabetta Rettore, in rappresentanza dei genitori degli atleti - È sicuramente un grande impegno, ma poi, quando si raggiungono i risultati, tocchiamo l’apice della felicità. E il nostro supporto è prezioso a maggior ragione nelle sconfitte: cerchiamo di infondere nei ragazzi la forza di rialzarsi, anche dopo brucianti delusioni”.

Il percorso verso il titolo del Valsugana Rugby Junior Under 18 è stato il frutto di un lavoro strutturato, basato sulla continuità degli allenamenti, sull’attenzione allo sviluppo individuale degli atleti e sulla capacità del gruppo di crescere sotto il profilo tecnico e mentale. Lo staff tecnico ha saputo valorizzare le caratteristiche del collettivo, creando un’identità di gioco chiara ed efficace.

Questo scudetto rappresenta un traguardo importante, il risultato di un progetto che da anni vede il Valsugana investire nella formazione giovanile, nella professionalità dello staff tecnico e nella costruzione di un ambiente sano e stimolante.

Il titolo Under 18 si inserisce in una stagione straordinaria per il Valsugana Rugby, che ha visto anche la squadra seniores femminile disputare la finale scudetto della Serie A Elite, la formazione Under 16 maschile Elite raggiungere la finale nazionale di categoria, e la prima squadra maschile conquistare la promozione in Serie A1. Risultati che testimoniano la solidità del percorso sportivo intrapreso e la crescita complessiva di tutto il club.

Lo scudetto Under 18 è il simbolo concreto di un lavoro collettivo e rappresenta uno stimolo per continuare a crescere con passione, serietà e ambizione.

