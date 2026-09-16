CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro di Luciano Enrico Bresaola ‘Pojan de ‘na olta’

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, la consigliera regionale Anna Maria Bigon (Pd) ha presentato il libro di Luciano Enrico Bresaola “Pojan de ‘na olta”, dialogando con l’autore.

Il volume racchiude un lavoro di memoria locale dedicato a Povegliano Veronese e alla sua comunità di un tempo, con particolare attenzione alla vita quotidiana, alle tradizioni e al patrimonio linguistico e culturale del paese.

La consigliera regionale Anna Maria Bigon, nel suo intervento introduttivo, ha ricordato che “Povegliano Veronese è stato il comune che mi ha visto, per venti anni, maturare una significativa esperienza da amministratore pubblico, nelle vesti di sindaco e di vicesindaco. Sono stata la prima donna, senza, peraltro, essere originaria di Povegliano. Luciano Bresaola, nel suo libro, spiega molto bene come le persone, con le loro vicende di vita quotidiana, hanno saputo fare la storia di una comunità. Mi piace sottolineare che, partendo da una cultura tipicamente patriarcale, a Povegliano, un paese sostanzialmente di impresari edili, le donne hanno saputo affermarsi, arrivando persino a gestire le aziende.”

L’autore, Luciano Enrico Bresaola, affiancato dall’amico scrittore Renzo Perina, ha spiegato che “il format del libro si basa sulla voglia, da parte mia, di raccontare la storia del paese attraverso la vita delle persone, ricercando e riscoprendo arti, mestieri e tradizioni. Ho dato voce alle tante storie di donne del paese: la prima parrucchiera, la prima che prese la patente… Certo, parlare di donne in una società patriarcale è stato faticoso, perché la grande svolta femminile avvenne con le guerre, quando le donne dovettero subentrare agli uomini nel lavoro dei campi. Ho scritto del Museo della Civiltà Contadina della pianura veneta e delle difficoltà di portare avanti le tradizioni contadine. Ho raccontato di un Cenacolo importantissimo, di una Corte che raccoglieva, per cena, tantissime ‘intelligenze’ del territorio. Ho raccolto storie di intellettuali, di artisti, di persone che, a vario titolo, si sono spese per la comunità locale.”

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