CRV - Presentato in Consiglio Veneto l'inno nazionale FIDAS donatori sangue

La musica come strumento per raccontare il valore del dono. Nasce con questo obiettivo il nuovo Inno nazionale della FIDAS, presentato oggi nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini dal consigliere regionale Alessia Bevilacqua (Lega- LV), come simbolo di unità, partecipazione e gratitudine verso gli oltre centinaia di migliaia di donatori che ogni giorno garantiscono, con il loro gesto volontario, la disponibilità di sangue ed emocomponenti per migliaia di pazienti. Un progetto che unisce emozione e impegno sociale, rafforzando il messaggio di solidarietà che da sempre caratterizza il mondo della donazione.

L’iniziativa è stata promossa dagli studenti degli indirizzi musicali dell’Istituto Comprensivo 1 di Arzignano e dell’Istituto Fabiani di Barbarano Mossano, protagonisti della realizzazione dell'Inno Nazionale per la FIDAS - donatori di sangue.

“Come consigliere regionale – ha affermato Alessia Bevilacqua - ho voluto dare visibilità a un progetto che promuove concretamente la cultura del dono, contribuendo a costruire una società sempre più attenta agli altri e ai bisogni della comunità. Il tema della donazione del sangue è di fondamentale importanza: il sangue non può essere prodotto in laboratorio e la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità di chi sceglie di donare. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dei giovani, che attraverso la loro creatività hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, diventando essi stessi ambasciatori di questo messaggio di solidarietà. Il brano realizzato nell’ambito del progetto riesce infatti a raccontare con efficacia il valore e la bellezza del donare. Si è così concretizzata una preziosa alleanza territoriale tra due istituti scolastici che, pur appartenendo a realtà geografiche diverse, hanno saputo lavorare insieme grazie alla collaborazione con FIDAS, dando vita a un percorso condiviso capace di coniugare formazione, partecipazione e impegno sociale. Un esempio virtuoso di come la sinergia tra scuola, associazionismo e istituzioni possa generare valore per l’intera comunità.”

“Desidero esprimere il mio più sincero plauso agli studenti, ai docenti e ai dirigenti scolastici che, con passione, creatività e un autentico spirito di collaborazione, hanno saputo trasformare il valore della solidarietà in un messaggio universale attraverso la musica. La canzone ‘Gocce di Vita’, vincitrice del concorso ‘A Scuola di Dono’ e oggi Inno ufficiale della FIDAS, rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa educare ai valori della cittadinanza attiva, della generosità e dell’impegno verso il prossimo – ha detto l’Avvocato Giovanni Musso, Presidente di FIDAS nazionale - Questo importante risultato dimostra come i giovani, se coinvolti e valorizzati, sappiano farsi portatori di messaggi profondi e capaci di incidere positivamente nella società. Attraverso il loro talento, hanno contribuito a diffondere la cultura del dono, sensibilizzando coetanei e comunità sull’importanza della donazione del sangue, gesto indispensabile per salvare vite umane. A tutti loro va il ringraziamento della grande famiglia FIDAS e di quanti credono nel valore della solidarietà. Continuate a coltivare le vostre idee, il vostro entusiasmo e la vostra capacità di guardare agli altri: è proprio dai giovani che nasce il futuro della cultura del dono e di una società più attenta, inclusiva e generosa. Complimenti a tutti per questo straordinario traguardo.”

Mariano Morbin, Presidente provinciale di FIDAS Vicenza, ha ricordato che “da anni siamo impegnati a promuovere iniziative di sensibilizzazione verso la donazione di sangue. La musica può essere uno strumento efficace per arrivare al cuore di tanti potenziali donatori. Il fine ultimo è arrivare al cuore e al fisico delle persone che hanno problemi di salute. La sinergia che si è creata con le scuole è veramente importante: abbiamo concretizzato un progetto che portiamo avanti da tanto tempo all'interno degli istituti scolastici, grazie alla sensibilità dei dirigenti, dei professori, di tutti i ragazzi, anche quelli che oggi non erano qui presenti.”

Marietta Ranaudo, dirigente scolastico dell’IC Barbarano Mossano, ha evidenziato l’importanza “di aver intrapreso con i ragazzi un percorso umano ed educativo di crescita che si fonda su valori autentici, con la musica che diventa strumento di inclusione. Crediamo che una comunità sia migliore quando riesce a creare delle sinergie. E questo progetto ne è l’emblema: grazie a FIDAS.”

“I nostri istituti diventano promotori della cultura della donazione di sangue nell’ambito delle iniziative di cittadinanza e di solidarietà attiva – ha detto Vittorio Trifoglio, dirigente scolastico dell’IC Arzignano - Suggerisco la creazione di un Tavolo che metta in relazione le scuole con le realtà del Terzo settore, per calibrare iniziative educative efficaci: la Regione dovrebbe assumerne la regia.”

L’assessore comunale Mario Zuffellato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Arzignano, ha ringraziato FIDAS per aver “aperto le scuole ai valori sociali, accompagnando i ragazzi lungo un percorso straordinario di crescita umana, facendo sinergia tra due territori diversi, ciascuno con una propria identità e storia, ma che hanno saputo unirsi in un’armonia perfetta attorno ad una sola nobile causa: promuovere la donazione di sangue.”

L’assessore comunale Giacomo Mecenero, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Barbarano Mossano, ha auspicato che “anche grazie alle note dell’inno nazionale FIDAS, si riesca ad arrivare al cuore di tanti giovani per spingerli verso la donazione di sangue, un gesto di grande altruismo e di solidarietà.”

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