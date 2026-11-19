Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alessia Bevilacqua (Lega- LV) ha presentato il libro di Cristina Lora ‘Voglio sentire la neve’, dialogando con l’autrice, assieme a Emma Bacigalupi, consigliera della Proloco di Arzignano, e ad Alice Garolla, psicologa specializzata in alimentazione e segretario dell’associazione ‘Fiori di vita’.

Nel libro, Cristina Lora racconta in prima persona il difficile percorso vissuto attraverso l'anoressia durante l'adolescenza, ripercorrendo una stagione della propria vita segnata da fragilità, sofferenza e isolamento. Una testimonianza intensa che affronta il rapporto complesso con il corpo e con sé stessi, ma anche la faticosa ricerca di una via d'uscita da un disturbo che coinvolge profondamente la dimensione fisica, psicologica e relazionale.

“Un’opera autobiografica che affronta il tema dell’anoressia, raccontando una fragilità vissuta in prima persona dall’autrice, ma che, al tempo stesso, vuole trasmettere un messaggio di speranza, forza e rinascita, soprattutto ai giovani – ha affermato il consigliere regionale Alessia Bevilacqua - ‘Voglio sentire la neve’ è il desiderio di tornare a provare emozioni, di ritrovare il contatto con sé stessi e con la vita, di riscoprire la capacità di sentire e lasciarsi coinvolgere. Perché, in una esistenza così frenetica, come quella che tutti noi dobbiamo affrontare ogni giorno, vivere pienamente la quotidianità può arricchirci. Dobbiamo portare avanti le nostre passioni per sentirci vivi e riprovare, nonostante difficoltà e scontentezze, senzazioni positive. L’auspicio è che il libro possa raggiungere tanti giovani che stanno attraversando momenti difficili, situazioni di fragilità o di disagio, offrendo loro una testimonianza nella quale riconoscersi. Un racconto, quello di Cristina Lora, che può aiutare le giovani generazioni a trovare il coraggio di chiedere aiuto, ad affrontare le proprie difficoltà e a ritrovare la forza di vivere pienamente le emozioni. Per tornare, finalmente, a ‘sentire la neve’.”

Cristina Lora ha condiviso un momento fondamentale della propria esistenza: “Improvvisamente, una notte, è mancato il nonno, un cardine della mia famiglia e una figura che rappresentava il compagno di ogni giornata, una colonna che sorreggeva la mia vita, già caratterizzata da alcune fragilità – ha detto Cristina - Vivevo un periodo, quello dell’adolescenza, in cui il mio corpo, che si stava rapidamente trasformando, non mi piaceva più. Così, quasi per gioco, ho cercato di riprendere il controllo del fisico, sottraendo cibo dall’alimentazione, fino a quando sono caduta nel vortice dell’anoressia. Annotavo nel diario tutte le pesate che facevo, esultando quando la bilancia attestava una perdita di peso. Questo alimentava la mia crociata contro il cibo. Ho avvertito un freddo tremendo dentro di me, anestetizzante. Mi sono sentita rinchiusa in una prigione senza avere più la forza di aprire la porta. Il ghiaccio mi aveva reso una statua incapace di provare emozioni.”

L’autrice ha spiegato il titolo ‘Voglio sentire la neve’. “La neve rappresenta il silenzio grazie al quale riusciamo ad ascoltare il nostro respiro e il battito del cuore. Incarna la speranza, il senso di nuovo che può irrompere nelle nostre esistenze. La neve mi piace perché è composta di cristalli imperfetti e desidero far capire ai giovani l’importanza di accettarsi anche nell’imperfezione. È fondamentale che le famiglie e i professionisti riescano a stare accanto e a sostenere, in modo corretto, le persone colpite da questa patologia. Quando ero adolescente, purtroppo, le strutture specializzate non esistevano ancora e, così, ho potuto contare solo sull’appoggio dei miei familiari, i quali sono riusciti, con l’amore, a farmi riprendere in mano la mia vita.”

Emma Bacigalupi, consigliera della Proloco di Arzignano, ha moderato la presentazione del volume.

“L’obiettivo dell’autrice – ha chiarito Bacigalupi - è lanciare un messaggio forte ai giovani per infondere in loro il coraggio di accettarsi anche nelle difficoltà e nelle fragilità. Il volume racconta l’infanzia e l’adolescenza di Cristina, mettendo in luce il rapporto speciale che aveva con il nonno e il senso di perdita subito dopo la sua scomparsa. I disagi di Cristina avevano radici in qualcosa di profondo e personale, al di là del difficile rapporto con il cibo. Nel libro, troviamo il freddo pulito, positivo, della neve, e quello negativo che l’autrice sentiva dentro a causa della malattia. La pubblicazione invita, soprattutto le giovani generazioni, a non avere paura di parlare delle proprie difficoltà e di chiedere aiuto agli altri.”

La psicologa Alice Garolla ha chiarito che “nell’anoressia, il cibo difficilmente rappresenta il problema principale. Le persone anoressiche cercano, attraverso il controllo ossessivo del loro corpo, una compensazione per non essere in rado di gestire le emozioni. È fondamentale aiutare i pazienti a leggere e a dare un nome a queste emozioni, offrendo gli strumenti per affrontare il dolore in modo adeguato. Ma bisogna stare attenti a come ci si rapporta a queste persone così fragili, soppesando bene le parole.”

Attraverso il racconto della propria esperienza, l'autrice ripercorre il cammino verso la consapevolezza e la rinascita, sottolineando l'importanza degli affetti, del sostegno familiare e della capacità di chiedere aiuto. La neve diventa così una metafora della riconquista delle emozioni e della vita: il desiderio di tornare a sentirla sulla pelle si trasforma nel simbolo della speranza e della possibilità di ritrovare sé stessi.

Un libro che, partendo da una vicenda personale, si propone anche come occasione di riflessione sui disturbi del comportamento alimentare e sulla necessità di riconoscerli e affrontarli, dando voce a chi vive situazioni di disagio e sensibilizzando famiglie e comunità.

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