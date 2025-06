CRV - Presentato l’assestamento del bilancio di previsione 2025-27 della Regione del Veneto

Incardinato oggi, nella Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore Francesco Calzavara, il disegno di legge n. 337, di iniziativa della Giunta, relativo all’assestamento del bilancio regionale di previsione 2025-27. La proposta legislativa aggiorna il bilancio di previsione alle nuove situazioni economico-finanziarie verificatesi dopo la sua approvazione, rifinanzia una serie di linee di spesa e prevede uno stanziamento complessivo di circa 166 milioni di euro, di cui oltre 38 di nuova spesa e circa 128 da nuovo indebitamento per finanziare interventi regionali destinati soprattutto a infrastrutture viarie e ambiente. Le principali politiche di spesa rifinanziate comprendono circa 3 milioni di euro destinati ai costi delle prossime elezioni regionali e riguardano inoltre l’istruzione e il diritto allo studio con 5 milioni di euro, i servizi istituzionali, generali e di gestione con 7,28 milioni di euro, le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero con 0,72 milioni di euro, il turismo con oltre 1,3 milioni di euro, lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente con quasi 4 milioni di euro, i trasporti e il diritto alla mobilità con 4,65 milioni di euro, i diritti e le politiche sociali e famiglia con 6,5 milioni di euro, la tutela della salute con 1,4 milioni di euro, lo sviluppo economico e la competitività con 2,55 milioni di euro, l’agricoltura, le politiche agroalimentari e la pesca con 2,2 milioni di euro. Il ricorso al debito per nuovi investimenti consentirà una serie di interventi tra i quali la messa in sicurezza dei canali Piovego e San Gregorio per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero di Padova Est (20 milioni di euro), ulteriori misure di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (circa 47 milioni di euro in totale, tra il 2025 e il 2026), nonché interventi sulla rete viaria tramite Veneto Strade (18 milioni di euro in totale nel biennio), a favore della mobilità e della sicurezza stradale (circa 3 milioni di euro), per l’adattamento e la sistemazione degli edifici per scuole materne, elementari e medie (2 milioni di euro), a sostegno della residenzialità studentesca universitaria nel territorio dell’area metropolitana di Venezia per recupero e valorizzazione di immobili (30 milioni di euro in totale tra 2025 e 2026), per investimenti nel settore sanitario per la realizzazione di due nuove sedi da dedicare al Numero Unico di emergenza Europeo (10 milioni di euro), per manutenzione, ristrutturazione o recupero di beni immobili (1,3 milioni di euro), e l’anticipazione al 2025 dell’importo di 50 milioni di euro inizialmente previsto per il 2026 ripartiti tra gli adeguamenti della SR 308 “Nuova strada del Santo” e la realizzazione del raccordo Nord di Jesolo di collegamento tra la SR 43 Variante e la Jesolo Lido Est. Nel corso delle prossime settimane il disegno di legge sarà esaminato nel dettaglio anche dalle altre commissioni consiliari in vista dell’approvazione da parte dell’Aula entro la fine di luglio.

I commissari, infine, si sono espressi positivamente e all’unanimità in merito al parere sul progetto di legge n. 123, a prima della consigliera Francesca Zottis (Pd) “Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del registro”, attualmente incardinato nella Commissione sociosanitaria.

