CRV - Presidente Zaia: “Il Giornale di Vicenza compie 80 anni: auguri a una voce forte e libera"

“Il Giornale di Vicenza compie oggi ottant’anni, un traguardo importante per il mondo dell’informazione in generale, e per quello legato a Vicenza e al suo territorio, in particolare. Nel corso della sua lunga storia, il Giornale di Vicenza, nato il 5 febbraio 1946, ha accompagnato non solo la nascita della Repubblica, ma anche lo sviluppo del suo dinamico territorio, rivolgendo sempre il proprio sguardo a Vicenza, al territorio berico, al Nordest, alla ribalta nazionale, europea e internazionale, con voce forte, autorevole, imprescindibile, libera e indipendente”. Sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che puntualizza: “La libertà di stampa rappresenta uno dei pilastri sui quali si fonda la democrazia, il pilastro intoccabile che non può essere scosso a nessuna condizione, tanto più in un periodo come quello attuale, in cui il giornalismo è chiamato a essere punto di riferimento certo e sicuro nelle tempeste informative che contrassegnano i nostri tempi. Ed è con questa convinzione che rivolgo al Direttore, Marino Smiderle, alla redazione e a tutti coloro che rendono possibile, ogni giorno, l’uscita nelle edicole - e non solo - de “Il Giornale di Vicenza”, il mio più sincero augurio di buon lavoro: la stampa libera, in particolare la stampa più vicina al territorio, sa raccontare la realtà senza filtri o lenti deformanti, alimenta la democrazia e ne è il faro”.

