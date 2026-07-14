CRV - Prima commissione, prosegue istruttoria dei progetti di legge su due fusioni di comuni

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Marco Zecchinato, ha continuato oggi l’esame di due disegni di legge, di iniziativa della Giunta, relativi ad altrettante proposte di fusione di comuni, già ampiamente illustrati nel corso delle precedenti sedute. Si tratta, in particolare, dei disegni di legge n. 85, relativo all’istituzione del nuovo comune, denominato Atesia, mediante fusione dei comuni di Granze e Sant’Elena, in provincia di Padova, e n. 86, relativo all’istituzione del nuovo comune, denominato Borghi del Grappa, mediante fusione dei comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco, in provincia di Treviso. L’iter di fusione prevede che vengano sentite le popolazioni interessate attraverso una consultazione referendaria e a tal fine la Commissione ha espresso favorevolmente, e all’unanimità, il proprio parere alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 25/1992.

Illustrato, infine, il progetto di legge n. 97, di iniziativa dell’esecutivo, che modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 54/2012, sull’ordinamento e sulle attribuzioni delle strutture della Giunta, per consentire che la Direzione della Presidenza possa essere articolata in direzioni e unità organizzative come attualmente stabilito per l’altra struttura di supporto della Giunta, ovvero la Segreteria della Giunta regionale. L’iter istruttorio dell’iniziativa legislativa è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute.

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