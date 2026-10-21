CRV - Primo ok ai progetti di legge su Identità Comunali e requisiti agenzie di viaggio

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale ha partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, ha dato oggi il primo via libera al progetto di legge n. 7, d’iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), rubricato “Disciplina, promozione e valorizzazione turistica e culturale delle identità comunali (Ide. Co.)”. L’iniziativa legislativa, già illustrata nel corso delle sedute precedenti, mira, tra l’altro, a proporre ai comuni le linee guida delle procedure di riconoscimento e valorizzazione di prodotti o eventi tradizionali locali, con particolare riguardo ai prodotti agroalimentari, ittici, dell’artigianato alimentare, delle ricette della gastronomia, e agli eventi a forte caratterizzazione storica, culturale e locale. La proposta sarà trasmessa anche alle commissioni consiliari Terza e Prima che esprimeranno il parere di competenza.

È stato illustrato ed esaminato nel dettaglio, inoltre, il disegno di legge n. 132, di iniziativa della Giunta, volto a modificare la legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, laddove vengono stabiliti i requisiti per l’apertura di un’agenzia di viaggio, tra i quali il direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo: il requisito dell’esclusività, già richiamato da una legge della Regione Toscana, è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 61/2024; per evitare eventuali future impugnative della norma regionale del Veneto davanti alla Corte costituzionale, il disegno di legge n. 132 mira a sopprimere la disposizione che prevede il requisito dell’esclusività, riferita al direttore tecnico abilitato. Il disegno di legge sarà trasmesso alla Prima commissione consiliare per l’espressione del parere di competenza.

La Commissione, infine, ha invitato in audizione le associazioni di categoria e le reti di rappresentanza del settore culturale, in particolare RES - Rete spettacoli dal vivo, Assomusica e Agis Triveneto, in ordine al tema “Rapporti della Regione del Veneto con organismi di rappresentanza dello spettacolo dal vivo non partecipati”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO