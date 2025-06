CRV - Proseguito l’esame del disegno di legge sulla fusione dei comuni di Castegnero e Nanto (VI)

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Francesco Calzavara, ha continuato oggi l’esame del disegno di legge n. 332, di iniziativa della Giunta, istitutivo del nuovo comune di Castegnero Nanto mediante fusione dei comuni di Castegnero e Nanto, in provincia di Vicenza. L’iniziativa legislativa era stata presentata nel dettaglio ai Commissari nel corso della seduta precedente, in occasione della quale erano stati sentiti i sindaci delle due comunità i cui consigli comunali avevano approvato all’unanimità le proprie deliberazioni sull’argomento. L’iter di fusione prevede, inoltre, la celebrazione di un referendum per sentire anche le popolazioni interessate: a tal proposito, il parere unanime espresso dalla Commissione alla Giunta ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della l. reg. 24 dicembre 1992, n. 25, che disciplina le variazioni provinciali e comunali, consente all’esecutivo regionale di avviare l’iter referendario. Di seguito, la Commissione ha espresso a maggioranza, senza voti contrari, il parere di competenza sul progetto di legge n. 310, a prima firma del consigliere Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), “Disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per disabili autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL)”, incardinato nella Quinta commissione consiliare, e approvato all’unanimità la proposta di regolamento interno n. 5, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’assemblea legislativa, che modifica il Regolamento interno per l'amministrazione e l'organizzazione novellandone la disciplina dell’attività contrattuale del Consiglio alla luce delle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di appalti.

