CRV - Quarta commissione ascolta Mario Caramel, Garante regionale dei diritti della persona

Oggi, la Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega-LV), segretario Laura Besio (FdI), ha audito l’avvocato Mario Caramel, Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, per approfondire il ruolo e l’attività del Garante regionale per i diritti delle persone private della libertà personale negli istituti penitenziari del Veneto.

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