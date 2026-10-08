CRV - Quarta commissione dà parere favorevole al Bilancio Consolidato 2025

La Quarta commissione consiliare (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), Vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), Segretario Laura Besio (FdI), ha espresso oggi parere favorevole, a maggioranza, alla Prima commissione, in ordine alla Proposta di deliberazione amministrativa n. 17, il provvedimento della Giunta regionale “Approvazione del Bilancio Consolidato 2025”.

Nello specifico, hanno votato a favore del provvedimento, i consiglieri regionali Conte e Vianello (Lega – LV), Barbera, con delega Besio (Fratelli d’Italia). Hanno espresso voto di astensione, i consiglieri Lovat e Szumski (Resistere Veneto). Voto invece contrario da parte del Presidente Trevisi e del consigliere Galeano (Pd).

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