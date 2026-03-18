CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sulla manovra di bilancio, già illustrata dai tecnici della Giunta regionale (Area Bilancio e Sanità e Sociale) nella precedente seduta: Legge di Stabilità 2026, Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e Bilancio di previsione 2026-2028.

La trattazione della manovra di bilancio è stata assistita dai tecnici dell’Area Sanità e Sociale della Giunta regionale. Era presente anche la dott.ssa Daria Rossi del Bilancio.

Inoltre, alla presenza dei tecnici della Direzione Organizzazione e Personale e dell’Area Sanità e Sociale, è stato esaminato il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46), già illustrato nella precedente seduta, che modifica l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.

La proposta normativa è stata inviata alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza. L’istruttoria in commissione si concluderà nella prossima seduta, prevista per mercoledì 25 marzo, con il licenziamento del Testo che verrà iscritto ai lavori del Consiglio regionale.

Ricordiamo che la proposta normativa succitata, tenendo conto del mutato quadro normativo, allinea la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale a quella prevista per i Direttori generali delle Aziende ULSS, rimuovendo il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale.

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