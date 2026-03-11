CRV - Quinta Commissione: ok a DEFR. Presentate manovra di bilancio e proposta di legge 46

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, e dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e sulla sua Nota di Aggiornamento.

Inoltre, i tecnici della Giunta (Area Bilancio e Sanità e Sociale), hanno illustrato la Legge di Stabilità 2026, il Collegato alla Legge di Stabilità 2026 e il Bilancio di previsione 2026-2028. L’espressione dei relativi pareri alla Prima commissione è stata rinviata alla seduta che verrà calendarizzata mercoledì prossimo, 18 marzo.

È stato quindi approvato all’unanimità il Piano annuale 2026 di attività ordinaria del Servizio di Vigilanza sul Sistema Sociosanitario.

È stato infine presentato, dai tecnici dell’Area Sanità e Sociale della Direzione regionale Risorse Umane, il Disegno di legge della Giunta regionale (Pdlr n. 46) che andrebbe a modificare l'articolo 1 della L.R. n. 23/2012 'Norme in materia di programmazione sociosanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016'.

È stato deciso di posticipare l’approvazione del provvedimento e l’invio alla Prima commissione per l’espressione del parere di competenza alla prossima seduta della commissione.

La proposta normativa succitata, tenendo conto del mutato quadro normativo, allineerebbe la normativa regionale concernente la nomina del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale a quella prevista per i Direttori generali delle Aziende ULSS, rimuovendo il limite di sessantacinque anni per la nomina, previsto solamente dalla normativa regionale.

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