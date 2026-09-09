CRV - Quinta commissione. Parere favorevole su alienazione complesso immobiliare ‘Villa Tevere’

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso oggi parere positivo, a maggioranza, sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 54) “Azienda Ulss n. 3 Serenissima. Autorizzazione alla alienazione del complesso immobiliare denominato ‘Villa Tevere’, sito nel comune di Venezia.”

L’Assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha risposto all’Interrogazione con risposta in commissione (IRC n. 5), di iniziativa della consigliera Monica Sambo (Pd), “Chiusura dell'Opera Santa Maria Carità di Marghera: quali interventi a tutela degli ospiti e dei lavoratori?”.

L’Assessore Gerosa ha anche risposto all’IRC n. 6, presentata dalla consigliera Anna Maria Bigon (Pd), “In tutto il Veronese gravi criticità nell'accertamento della disabilità e della non autosufficienza, in particolare per gli ultrasettantenni, a seguito del Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 e della Legge 20 aprile 2026, n. 50. Impatto sui diritti dei cittadini fragili e sul sistema sanitario regionale.”

L’Assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha risposto all’IRC n. 7, presentata dalle consigliere Dem Anna Maria Bigon, Chiara Luisetto e Monica Sambo, “Strategie regionali di contrasto all''inverno demografico' e misure di sostegno alla maternità consapevole e all'occupazione femminile.”

Infine, la commissione ha acquisito informazioni in ordine a: riattivazione dell'Osservatorio regionale per le Politiche Sociali con Focus su area anziani; principali problematiche che interessano le RSA e il sistema della residenzialità per anziani; illustrazione delle relazioni predisposte a seguito degli incontri svolti con le ATS e della relazione elaborata dalla società incaricata di accompagnare il percorso di costituzione degli stessi.

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