La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, dopo che nella precedente seduta erano stati auditi i soggetti portatori di interesse, ha espresso oggi parere positivo, a maggioranza, per la parte di propria competenza, alla Prima commissione, sulla manovra regionale di bilancio 2027 – 2029: Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale (PDA 10) “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029.”; il Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale (PDA 23) “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029.”; i Disegni di legge della Giunta regionale “Legge di Stabilità regionale 2027”, “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2027” e “Bilancio di previsione 2027-2029”.

Inoltre, la commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione, per la parte di propria competenza, sulla Rendicontazione n. 42 “Approvazione del Rapporto sugli Affari Europei, anno 2025, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione europea, nell'anno 2025.”

Dopo l’illustrazione da parte dei primi firmatari, Morosin e Pressi, la commissione ha espresso parere favorevole alla Prima commissione, a maggioranza, per la parte di propria competenza, in ordine a due Progetti di legge statali abbinati: il Pdls n. 6, d’iniziativa del consigliere Morosin (Liga Veneta Repubblica), “Tutela dei minori di sedici anni in materia di utilizzazione delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea”; il Pdls n. 8, a prima firma Alberto Stefani, “Disposizioni concernenti l'identificazione degli utenti delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea e la loro utilizzazione da parte dei minori, nonché modifiche all'articolo 7 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di iniziative formative rivolte alle famiglie”.

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