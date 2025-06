CRV - Rigo (Lega-LV): “Corodoro di Legnago col lombardo ‘Piccolo Coro Tab’ in Consiglio Veneto"

“Oltre 40 bambini, dai 4 ai 13 anni, uniti per cantare con un’unica voce e celebrare così i valori delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Una esibizione straordinaria, nell’atrio del Consiglio regionale del Veneto, del ‘Corodoro’ di Legnago insieme a una rappresentanza del ‘Piccolo Coro Tab’ di Berlassina (Monza Brianza)”.

Così il consigliere regionale dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, Filippo Rigo. Insieme a lui, a presentare l’esibizione dei due cori, Chiara Costantini, presidente dell’associazione ‘Nel segno di Anna’, mentre in rappresentanza del Comune di Legnago era presente il presidente del Consiglio comunale, Roberto Danieli e, in rappresentanza del Comune di Cerea, l’assessore Lara Fadini.

“I due cori, membri della Galassia del Piccolo Coro dell’Antoniano, si sono uniti, in rappresentanza del Veneto e della Lombardia, a simboleggiare il lavoro che le due Regioni stanno svolgendo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026 – ha sottolineato Filippo Rigo - E in Consiglio regionale hanno presentato il loro brano inedito, ‘Milano-Cortina: il sogno è qui’, creato in occasione dell’evento olimpico. Una canzone dedicata a questo importante evento sportivo, risultato di un lavoro eccezionale del nostro Presidente Zaia, e ai valori che lo sport insegna ai bambini e ragazzi. La stesura del brano è stata affidata a due autori di brani che collaborano con lo Zecchino d’Oro, Alessandro Fusaro e Davide Capotorto. Un onore per noi ascoltare questa canzone e queste voci così limpide e piene di entusiasmo”.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, dopo aver “ringraziato il consigliere regionale Filippo Rigo per aver voluto e promosso questa bella iniziativa”, ha ricordato che “quest’anno, ricorrono i 30 anni dalla scomparsa di Mariele Ventre, probabilmente nell’immaginario collettivo la prima figura a cui corre il pensiero quando si parla di cori di bambini e di voci bianche. Fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che diresse dal 1963 al 1995, Mariele aveva delle straordinarie doti pedagogiche. L’insegnamento musicale, vissuto con grandissimo impegno e serietà, fa del canto corale una solida base per trasmettere importanti ideali etici e pedagogici e Mariele divenne ben presto un ‘modello’ da seguire, permettendole di ottenere premi e riconoscimenti in Italia e all’estero”.

“È una grandissima emozione per noi essere qui oggi in Consiglio regionale – ha confidato Chiara Costantini, presidente dell’associazione ‘Nel segno di Anna’, che ha affidato il suo messaggio a una delle bimbe del coro - Ringraziamo il presidente Roberto Ciambetti e il consigliere regionale Filippo Rigo per l’invito e l’organizzazione. La nostra associazione è finalizzata a promuovere e garantire il diritto all’espressione dei bambini e degli adolescenti. Nel 2021, abbiamo dato vita al ‘Corodoro’ e oggi non solo ci siamo esibiti insieme ai nostri cari amici del ‘Piccolo Coro Tab’, con alcuni dei brani storici dello Zecchino d’Oro, o pensati per i bambini, ma soprattutto abbiamo presentato il nuovo brano ‘Milano-Cortina, il sogno è qui’. La canzone rappresenta simbolicamente la sinergia tra il Veneto e la Lombardia in vista dell’appuntamento storico delle olimpiadi e promuove così i valori dello sport e della condivisione”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO