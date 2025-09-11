CRV - Riviera Fiorita, Vianello (Lega-LV): "Manifestazione storica che promuove Riviera del Brenta"

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Roberta Vianello (Lega- LV) ha presentato la 47esima edizione di ‘Riviera Fiorita’, manifestazione storica ospitata in Riviera del Brenta, iniziata ieri, mercoledì 10 settembre, che si concluderà domenica prossima, 14 settembre.

“Riviera Fiorita è una manifestazione storica che racchiude in sé aspetti culturali, tradizioni e bellezze paesaggistiche della Riviera del Brenta - ha sottolineato Roberta Vianello - Numerosi gli eventi calendarizzati, per un momento di grande festa dell’intera comunità, frutto della positiva collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Da sempre, la Regione Veneto sostiene e patrocina questi eventi di grande valore identitario e turistico. Riviera Fiorita offrirà una importante vetrina alle nostre stupende Ville Venete che si affacciano lungo il Naviglio del Brenta, ma anche ai piccoli borghi. L’evento clou sarà il corteo acqueo, di voga alla veneta, con le società remiere, che partirà domenica 14 settembre, alle 9, da Stra, e arriverà, alle 17.45, a Malcontenta, con protagoniste numerose imbarcazioni storiche, come le colorate Caorline, concesse dal comune di Venezia. Ricordo che la manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Mira.”

Michele Campalto, consigliere comunale di Mira, delegato al Turismo, ha portato “i saluti dei Sindaci della Riviera del Brenta”, e ha evidenziato che “Riviera Fiorita è un evento che coinvolge tutto il territorio della Riviera del Brenta, frutto della riuscita aggregazione di associazioni locali, grande attrattore di turismo. L’evento principale è indubbiamente il corteo acqueo, ma ricordiamo anche le visite guidate ad alcune Ville normalmente non aperte al pubblico, la biciclettata, le prove di voga alla veneta, una disciplina non solo sportiva ma di elevato valore culturale, le degustazioni e tanti altri eventi collaterali.”

Ornella Capovilla, presidente della Pro Loco di Mira, ha illustrato “i principali eventi che caratterizzeranno la 47esima edizione di Riviera Fiorita, tra i quali mostre, visite guidate, corsa con le bici, degustazioni e tanto altro.”

Michela Guggia, dello staff organizzativo di Riviera Fiorita, ha ricordato che “la manifestazione è nata per promuovere la pulizia e la manutenzione della Riviera. È un contenitore di tutte le bellezze della Riviera del Brenta, una festa che abbraccia la comunità locale e di importante valore di promozione turistica, nonché un tributo alla voga ala veneta.”

