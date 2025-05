CRV - Rizzotto (FdI): "I 100 anni del Corpo Bandistico alla 33’ Mostra della Ciliegia di Maser"

“Un Corpo Bandistico, quello di Maser, che costituisce un punto di riferimento per tutta la provincia di Treviso e che festeggerà il secolo di vita in casa propria durante la storica Mostra della Ciliegia: un felice connubio tra eccellenze del territorio, della cultura e della tradizione dell’Alta Marca”. Sono le parole della consigliera regionale Silvia Rizzotto (Fratelli d’Italia) che ha illustrato oggi a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, le iniziative legate ai cento anni di vita del Corpo Bandistico di Maser (TV) e in particolare le attività che si svolgeranno nel corso della 33’ edizione della Mostra della Ciliegia di Maser De.Co. in programma domenica 25 maggio. “La Banda di Maser - ha ricordato Rizzotto - nacque nel 1925 per volontà del gruppo di Azione Cattolica Parrocchiale del parroco del paese, impegnandosi dapprima nelle attività legate al territorio comunale e in seguito allargando il proprio perimetro d’azione, come ad esempio l'appuntamento annuale dell'Adunata Nazionale degli Alpini alla quale la Banda partecipa in testa al corteo della sezione A.N.A. di Treviso. Con il trascorrere dei decenni la Banda è cresciuta dal punto di vista numerico e qualitativo, in particolare sotto la presidenza di Liberale Betto, detto “Ceo Bet”, che dal 1974 ha aperto anche alle bandiste l'ingresso in banda, e poi costituì nel 1979 il gruppo delle Majorettes uno dei fiori all'occhiello del sodalizio, dal punto di vista coreografico. Oggi la banda, diretta dal maestro Jacopo Mazzarolo, con le Majorettes capitanate da Beatrice Bordin, è apprezzata e richiesta in tutto il Veneto. Per festeggiare i cento anni ha già organizzato diversi appuntamenti e si accinge a partecipare ad altri eventi: quello del 25 maggio, durante la 33’ Mostra della Ciliegia, cui seguirà, sabato 7 giugno, il Concerto della Banda presso la palladiana Villa di Maser con un repertorio classico e la voce del tenore Cristian Ricci”. “Nel corso della giornata del 25 maggio - ha sottolineato il presidente del Corpo Bandistico Denis Martignago - si esibiranno assieme a noi, lungo le vie della città e nella Villa di Maser, altre quattro importantissime realtà bandistiche: la Banda musicale di Pederobba, il Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” di Cittadella, la Filarmonica di Lentiai e il Gruppo Bandistico San Giorgio e Majorettes; ciascuna banda avrà l’opportunità di esibirsi con il proprio repertorio, ma non mancheranno i momenti in cui i suoni delle bande potranno fondersi per celebrare in maniera particolare l’evento”. “Si tratta di un evento particolarmente importante per noi - ha rimarcato Claudio Crotti, presidente della Pro Loco di Maser per l’organizzazione dell’evento, nel portare i saluti del presidente di Unpli Treviso Giovanni Follador - perché la ciliegia rappresenta in maniera profonda il nostro territorio e la nostra identità, la cui presenza è testimoniata fin dai tempi della centuriazione romana. L’impegno legato alla valorizzazione del prodotto è sfociato nel 1991 con la prima edizione della Mostra cui ha fatto seguito, cinque anni fa, la De.Co., la denominazione comunale, un ulteriore faro acceso dall’amministrazione locale sulle particolari caratteristiche della ciliegia di Maser. La 33’ edizione della Mostra coinciderà con le iniziative legate al centenario della Banda di Maser, un’occasione importante per mettere in vetrina le Piccole Produzioni Locali e per assegnare, sabato 24 maggio, i premi del 13’ concorso Olio EVO in Villa di Maser: un effetto leva importante destinato a promuovere tutto il nostro territorio”. “Il Corpo Bandistico di Maser - ha ribadito Claudio Sartor, consigliere provinciale e presidente dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa - rappresenta la colonna sonora del nostro territorio: non è solo un lascito morale della parrocchia di Maser, ma rappresenta l’immagine della musica bandistica in tutto il territorio trevigiano. In questa occasione, la banda è associata a una delle esperienze più importanti per la cultura locale, la 33’ edizione della Mostra della Ciliegia, un esempio di promozione del territorio importante non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della conservazione e della valorizzazione della biodiversità del nostro territorio. Mi unisco, quindi, all’augurio di buon centenario, nella speranza che altri giovani si avvicinino a questo contesto”.

