CRV - Sandonà (Lega-LV): “Piazzola sul Brenta pronta per un altro luglio di grandi concerti”

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il presidente della Prima commissione consiliare, Luciano Sandonà (Lega- LV), ha presentato gli eventi, organizzati da Zedlive, che si terranno nell’anfiteatro di Piazza Camerini, a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, dal 4 al 23 luglio 2025.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha introdotto la conferenza stampa ricordando che “sono molti gli appuntamenti che, nel corso dell’anno, vedono Piazzola sul Brenta vetrina di kermesse di livello, dalla cultura, al turismo, fino all’enogastronomia: penso, per esempio, a ‘Motori in Piazzola’ o a ‘Caseus’. Il calendario presentato oggi mette al centro la musica con ospiti di caratura nazionale e internazionale che fanno gareggiare Piazzola con i festival più blasonati d’Italia, sulla scia di quanto avvenuto negli scorsi anni. Quest’anno, sarà la volta di nomi come, tra gli altri, Roberto Vecchioni, Guè, CCCP, The Who, Ben Harper. Un’offerta decisamente trasversale per storia e stili musicali, capace di attrarre pubblici diversi. Per questo, devo fare i miei complimenti agli organizzatori per aver riunito grandi nomi accomunati dal grande amore per la musica e dalla grande professionalità”.

“Elogiamo sempre Piazzola sul Brenta per la cornice storica di Villa Contarini, la Versailles del Veneto. Apprezziamo e valorizziamo le sue zone verdi, pronte a ospitare le manifestazioni sportive. E, per il mese di luglio, siamo pronti a rivivere i concerti dei grandi nomi italiani e internazionali, nella centralissima piazza Camerini. Tra i diversi artisti che si esibiranno, ricordo Roberto Vecchioni, Ben Harper e i The Who”.

Queste le parole di Luciano Sandonà, che ha ricordato “la presenza, oggi, di Cristina Cavinato e Alessandra Callegari, rispettivamente vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Piazzola, nonché i promotori di altri eventi nel territorio. Per l’occasione, è stato proiettato il videomessaggio di Flavio Zocchi, Amministratore delegato di Zed, società organizzatrice dei concerti”.

“L’offerta di musica dal vivo parte il prossimo 4 luglio e continua fino al 23 del mese per sette appuntamenti complessivi - ha aggiunto Sandonà - Oltre al rock, è stata data importanza alla scena rap, dai grandi nomi, come Guè agli emergenti locali, come Tony Boy. Tutto questo, grazie a un’organizzazione al dettaglio che ha fatto tesoro dell’esperienza maturata negli anni passati, in modo da consentire sia il transito dei fan che il normale svolgimento delle attività commerciali dei dintorni. Per i cittadini di Piazzola, peraltro, sono state confermate le agevolazioni per assistere ai concerti. Mentre, per tutti gli altri, restano le garanzie che dà una cittadina come Piazzola, sia come servizi che come patrimonio di bellezza condiviso; per non parlare delle iniziative ormai collaudate previste per il resto dell’estate, come ‘Sculture in acqua, in piazza’ e ‘Motori in Piazzola’, e quelle già tenutesi, come la partenza del Giro d’Italia, il ‘Bam!’ e la visitatissima mostra sul Giappone a Villa Contarini. Questi risultati sono merito di un attento lavoro di squadra tra il Comune ospitante, la Regione Veneto, proprietaria della stessa Villa Contarini, Zed, gli sponsor e le associazioni culturali del territorio”.

Aldo Rozzi Marin, Amministratore unico di ‘Veneto Edifici Monumentali srl’, ha ringraziato “tutti gli attori di una vasta rete che valorizza il territorio e il mondo associativo, promuovendo l’arte, la cultura, il commercio e il turismo locale”.

Il vicesindaco del Comune di Piazzola sul Brenta, Cristina Cavinato, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, ricordando, oltre agli eventi programmati, “il progetto ‘Borgo & co.’ dei Fratelli Mazzucato, che ci accompagnerà durante tutta l’estate, fino al 7 settembre, una preziosa occasione di incontro e di socializzazione nella splendida cornice del giardino estivo”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Piazzola sul Brenta, Alessandra Callegari, ha sottolineato come Piazzola sia “una città che, per la sua storia, per la sua piazza, per Villa Contarini, si presta ad ospitare eventi importanti. Il progetto ‘Piazze e Palazzi veneti’ vorrebbe coinvolgere presto tutte le province venete. Ricordo che, sulla scalinata di Villa Contarini, il 4 agosto sarà dato spazio alla musica latina, con l’esibizione di ballerini di fama internazionale, mentre il 27 agosto verrà eseguita la Sinfonia numero Nove di Beethoven”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Fratta Polesine, Cinzia Mantovani, ha esternato “l’importanza di far parte della rete tra Comuni nell’ambito della progettualità ‘Piazze e Palazzi veneti’. Il 20 settembre, nel centro storico di Fratta Polesine e presso Villa Badoer, ospiteremo un viaggio tra arte e sapere, con protagonisti i libri e le Case editrici, trasformando il paese in un palcoscenico diffuso della cultura. Inoltre, saranno organizzati tre laboratori: di arte e pittura, aperti a tutti, dai bambini agli adulti; di letteratura; di CoderDojo, per apprendere come utilizzare il pensiero logico. E abbiamo voluto sottolineare il legame storico esistente tra Fratta Polesine e la Serenissima”.

L’assessore al Turismo del Comune di Marostica, Ylenia Bianchin, ha illustrato l’iniziativa “‘Suona e Canta ai Carmini’, un evento che da 25 anni viene ospitato presso la scalinata Carmini, a nord della piazza degli Scacchi di Marostica. Senza dimenticare la ‘Maratona pianistica’ e altri eventi che servono a valorizzare ulteriormente la nostra piazza”.

Daniele Rostirolla, consigliere con delega allo Sport e al Tempo libero del Comune di Morgano, si è detto “onorato e lieto di seguire la traccia indicata dal Comune di Piazzola sul Brenta, Ente capofila dal 2019 di queste iniziative di rete tra amministrazioni comunali per valorizzare il nostro territorio, le nostre bellezze architettoniche, attraverso spettacoli che proponiamo ai cittadini. Presso Villa Badoer ospiteremo un evento che valorizza la storia della musica Pop degli anni Ottanta: il concerto di Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet”.

Il professor Pino Pin, curatore della Biennale di Piazzola, ha presentato la “6^ edizione della biennale di scultura ‘Sculture in acqua, in piazza’. Da ricercatori di artisti, siamo arrivati al punto che gli artisti cercano noi, a testimonianza della crescita di questa manifestazione dall’importante valenza culturale”.

Flavio Zocchi, Communication Manager di Zedlive, ha presentato il cast 2025 del ‘Piazzola Live Festival 2025’: “si parte il 4 luglio, con il concerto di Roberto Vecchioni; ricordo il momento clou dell’estate piazzolese: il 20 luglio, con il concerto dei The Who”.

Paola Zaramella, in rappresentanza della Pro Loco di Piazzola sul Brenta, ha presentato la “rassegna ‘Cinema sotto le stelle’, che dall’8 luglio ospiterà, in piazza della Filatura, nove film in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco giovani”.

Barbara Zorzi ha illustrato “le iniziative, programmate per sabato 6 e domenica 7 settembre, nell’ambito della rassegna ‘Motori in Piazzola- Metti in moto la solidarietà’ – che sosterranno il Centro Diurno ‘Il Passero’, il cui obiettivo è aiutare i ragazzi con spettro autistico”.

Renato Costa, vicepresidente della Cooperativa Sociale ‘il Graticolato’, la cui mission è migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e in situazioni di svantaggio, favorendone l’inclusione sociale e lavorativa, ha ricordato che “nella primavera 2026, verrà inaugurata la struttura ‘Il Passero’, gestita dalla Cooperativa all’interno del parco del Passero, per sostenere persone con spettro autistico”.

Al termine della conferenza stampa, è stata consegna una pergamena di riconoscimento alla Protezione civile di Piazzola sul Brenta per l’importante servizio svolto.

