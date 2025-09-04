CRV - Seconda commissione: contributi agli Enti Gestori Parchi regionali

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), l’assessore regionale Cristiano Corazzari ha risposto all’IRC – Interrogazione svolta in Commissione - n. 89 ‘Piano attuativo in variante semplificata al piano di assetto del territorio: la Giunta regionale intende approvare linee guida operative per evitare illegittime prassi applicative da parte dei Comuni’, presentata da Montanariello.

È stato quindi espresso all’unanimità parere favorevole alla Giunta regionale sul provvedimento “Contributi agli Enti Gestori di Parchi regionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali. Esercizio 2025”.

Vengono assegnati contributi, per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali, relativi all’esercizio 2025, per un importo massimo di 150 mila euro, all’Ente Parco naturale regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (soggetto gestore Regole d’Ampezzo) e all’Ente Parco naturale regionale della Lessinia.

È stato inoltre dato a maggioranza parere favorevole alla Giunta regionale sul provvedimento “Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali per spese di impianto e di funzionamento. Esercizio 2025”.

Viene assegnato un contributo annuale, ai sensi dell’art. 28 della Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ‘Nuove norme per la istituzione di Parchi e riserve naturali regionali’, per la copertura delle spese di impianto e funzionamento a favore degli Enti gestori di Parchi regionali. Il Riparto 2025 è complessivamente pari ad euro 4.152.000,00, mentre il Saldo 2025 sarà complessivamente pari ad euro 2.103.500,00.

Votata all’unanimità, infine, la presa d’atto della Rendicontazione ‘Parco naturale regionale della Lessinia, relazione sull'attività svolta nell'anno 2024’.

