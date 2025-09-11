CRV - Seconda commissione, ok a bilancio consolidato 2024

La Seconda commissione consiliare, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione, per quanto di competenza, in ordine al Bilancio Consolidato 2024 della Regione del Veneto. Il documento dà conto dei risultati economici, patrimoniali e finanziari derivanti dalla gestione complessiva svolta da enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate che compongono il cosiddetto Gruppo Regione del Veneto: i soggetti rientranti nel consolidamento sono 32, di cui 11 società e 21 tra enti e agenzie, esclusa la capogruppo Regione del Veneto. Inoltre, la commissione ha espresso, all’unanimità, la presa d’atto della Rendicontazione n. 271 “Regole d’Ampezzo, Ente gestore del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo: relazione sull’attività svolta nell’anno 2024, programma attività per l’anno 2025 e rendiconto anno 2024.”

