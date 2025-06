CRV - Seconda commissione: Ok a Rendiconto 2024. Modifica organizzazione trasporto pubblico locale

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (FdI), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione in ordine al Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024. Il documento contabile è formato dal conto di bilancio, che dimostra i risultati finali della gestione sotto l’aspetto finanziario e dà informazioni di natura contabile, dal conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza, e dallo stato patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.

Acquisito il parere favorevole della Prima commissione sulla norma finanziaria, è stato dato il definitivo via libera, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, al Progetto di legge n. 237 della Giunta regionale "Modifica all’articolo 41 della L.R. n. 25/1998 ‘Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale’".

Per l’esame dell’Aula, Relatore è stato nominato il presidente Rizzotto, Correlatore Montanariello.

Ricordiamo che il Pdl n. 237 porta a termine il processo di riorganizzazione del trasporto pubblico locale già avviato nel biennio 2013-1014, per conseguire questi obiettivi: ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell’offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza; individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività. Viene anche proposta l’istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo.

È stato infine illustrato il Progetto di legge statale n. 58, da trasmettere al Parlamento nazionale, di iniziativa del consigliere regionale Stefano Valdegamberi (Gruppo Misto), “Affitto sociale garantito nei Comuni ad alta tensione abitativa e turistica”.

L’obiettivo principale della proposta normativa è garantire il diritto all’abitare per soggetti in condizioni di vulnerabilità economica o sociale, attraverso l’introduzione di uno strumento contrattuale dedicato: il Contratto di Affitto Sociale Garantito (CASG). Si tratta di un contratto a canone calmierato, regolato da garanzie pubbliche, che si pone come alternativa stabile e sostenibile rispetto al mercato privato, spesso inaccessibile per le categorie più fragili.

