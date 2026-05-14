CRV - Seconda commissione. Social Housing, Valutazione Ambientale Strategica, Protezione civile

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, è stato illustrato il Progetto di legge n. 72, il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, che ha l’obiettivo di attuare il tempestivo ed efficiente utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla riprogrammazione di Mid-term review del FESR 2021-2027 per iniziative di Housing sociale, applicando quanto previsto in materia dalla L.R. n. 39/2017, ma sottraendo le relative misure dal campo di applicazione dei limiti nel numero di alloggi disponibili.

La Giunta regionale verrebbe incaricata della fissazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di Housing, comprese le iniziative volte a favorire l’accesso all’abitazione a canone calmierato da parte di particolari categorie di soggetti e nuclei familiari, la cui capacità economica non consente loro di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non permette, tuttavia, di sostenere un canone di locazione al prezzo del mercato abitativo privato, individuando quali destinatari prioritari di tali interventi gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle IPAB.

Viene altresì prevista la possibilità che gli interventi di Housing possano essere elaborati, a valere sul proprio patrimonio disponibile, direttamente dai comuni, dalle ATER, dalle IPAB, dalle Ulss e da altri enti pubblici che potranno essere individuati dalla Giunta regionale.

Alla presenza dell’assessore regionale Elisa Venturini, con delega all’Ambiente, è stato espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 17) che modifica il Regolamento regionale n. 3/2025, attuativo in materia di VAS - Valutazione Ambientale Strategica – una procedura obbligatoria per legge che analizza preventivamente l'impatto ambientale di piani e programmi prima della loro approvazione.

È stata illustrata la PDA n. 7, la Proposta di deliberazione amministrativa della Giunta regionale “Adozione del documento di aggiornamento del Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico - Organizzazione di Protezione civile ed elementi conoscitivi del territorio - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1753/2017.

Presentata anche la PDA n. 8, la Proposta di deliberazione amministrativa della Giunta regionale “Adozione del documento definitivo relativo alla definizione degli Ambiti Territoriali e Organizzativi Ottimali di Protezione civile.

Il documento è composto dalla Relazione Tecnica, dalle Tavole Cartografiche e dallo Schema di Convenzione per la gestione associata delle attività e dei servizi attinenti alla Protezione civile nell'ambito territoriale e organizzativo ottimale.

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