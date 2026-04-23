CRV - Seconda e Quinta commissione acquisiscono informazioni su PFAS in tracciato Pedemontana

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in seduta congiunta con la Quinta commissione (politiche sociosanitarie), ha acquisito informazioni in merito alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta.

Successivamente, durante i lavori della Seconda commissione, sono stati presentati tre provvedimenti concernenti la gestione dei rifiuti.

L’assessore regionale Elisa Venturini, con delega all’Ambiente, ha illustrato il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. n. 3/2000 ‘Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti’”.

Il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato il Progetto di legge statale n. 2, di iniziativa dello stesso e del consigliere Roberta Vianello (Lega- LV), ‘Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale’, nonché la Proposta di deliberazione amministrativa n. 4, di cui è primo firmatario, “Modifica della Deliberazione del Consiglio regionale n. 30/2015 ‘Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali’ e successive modifiche e integrazioni’”.

Hanno partecipato ai lavori anche gli assessori regionali Marco Zecchinato e Gino Gerosa.

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