Seduta d’insediamento per l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza previsto dalla legge regionale n. 48/2012, che si è riunito questa mattina a Venezia, nella sala Canal Grande di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, con il vicepresidente dell’assemblea legislativa Andrea Micalizzi (Partito Democratico), il consigliere regionale Paolo Galeano (Pd), componente della Commissione legalità del Consiglio, e il Segretario generale del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Valente.

L’Osservatorio è formato da cinque componenti nominati dal Consiglio regionale con deliberazione del 14 luglio scorso: si tratta di Mauro Angelo Speciale, Giovanni Soldano, Fernando Veggo, Simone Borile e Carlo Pieroni. L'Osservatorio studia la presenza della criminalità organizzata in Veneto, con attenzione ai settori economico-produttivi, alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche, valutando l'efficacia delle contromisure messe in campo, e può formulare suggerimenti al Consiglio per rafforzare la prevenzione e promuovere la trasparenza amministrativa, individuando i comparti più esposti alle infiltrazioni e stimolando interventi da parte della Giunta.

“L’Osservatorio è un organismo molto importante per il Consiglio regionale - ha sottolineato, a margine della seduta, il vicepresidente Micalizzi - ed è composto da esperti in materia di criminalità e fenomeni mafiosi, con il compito di vigilare sull’attività amministrativa e istituzionale e, allo stesso tempo, di monitorare il territorio e i diversi ambiti dell’economia regionale nei quali possono annidarsi infiltrazioni criminali. Il Veneto non è immune da questi fenomeni e gli studi ci confermano quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione. Oggi la criminalità organizzata non si manifesta necessariamente attraverso episodi evidenti o violenti, ma spesso agisce in modo silenzioso e subdolo, tanto che imprese e cittadini possono entrare in contatto con queste realtà senza rendersene conto. Per questo l’Osservatorio avrà un ruolo fondamentale nello studio e nell'approfondimento dei fenomeni criminali, promuovendo prevenzione, controllo e sensibilizzazione della comunità. Informare i cittadini e aiutarli a riconoscere i rischi è parte integrante di questo impegno. Quella di oggi è stata la prima seduta di insediamento, un'occasione per far conoscere i componenti, provenienti dalle diverse province venete e con importanti esperienze professionali nel settore. Sono certo che il loro lavoro potrà rappresentare uno stimolo prezioso per il Consiglio regionale, anche sul piano legislativo, contribuendo alla definizione di leggi e regolamenti capaci di tutelare il nostro territorio dalle infiltrazioni criminali”.

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