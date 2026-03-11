CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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|2 giorni fa
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione Francesca De Pascalis, ricercatrice Cnr dell’Istituto di Scienze Marine (Ismar) di Venezia e referente nazionale dell’infrastruttura di ricerca Danubius-Eric, e Gian Marco Scarpa, ricercatore Cnr del medesimo Istituto, in merito alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alla valorizzazione delle sedi Cnr nel territorio veneto.
Di seguito, sono state illustrate tre proposte legislative di iniziativa consiliare. In particolare, il presidente Soranzo ha illustrato i pdl n. 35 “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, e n. 32 “Promozione della conoscenza del sistema Mose e sua valorizzazione quale forma di attrazione turistica”. È stato incardinato in Commissione, inoltre, il Pdl n. 37 di modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, primo firmatario, la consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra),
Rinviato alle prossime sedute, infine, l’avvio dell’iter istruttorio dei progetti di legge n. 38, di iniziativa della consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) “Misure per la promozione dello sport attraverso l'ambiente scolastico”, e n. 36, di modifica della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto', a prima firma del consigliere Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto).
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