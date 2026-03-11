CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione Francesca De Pascalis, ricercatrice Cnr dell’Istituto di Scienze Marine (Ismar) di Venezia e referente nazionale dell’infrastruttura di ricerca Danubius-Eric, e Gian Marco Scarpa, ricercatore Cnr del medesimo Istituto, in merito alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alla valorizzazione delle sedi Cnr nel territorio veneto.

Di seguito, sono state illustrate tre proposte legislative di iniziativa consiliare. In particolare, il presidente Soranzo ha illustrato i pdl n. 35 “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, e n. 32 “Promozione della conoscenza del sistema Mose e sua valorizzazione quale forma di attrazione turistica”. È stato incardinato in Commissione, inoltre, il Pdl n. 37 di modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, primo firmatario, la consigliera Elena Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra),

Rinviato alle prossime sedute, infine, l’avvio dell’iter istruttorio dei progetti di legge n. 38, di iniziativa della consigliera Roberta Vianello (Lega-LV) “Misure per la promozione dello sport attraverso l'ambiente scolastico”, e n. 36, di modifica della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 'Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto', a prima firma del consigliere Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto).

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