La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Giunta regionale, Lucas Pavanetto, e l’assessore regionale Paola Roma, ha espresso oggi il proprio via libera, a maggioranza, alla manovra di bilancio 2027-29, di iniziativa dell’esecutivo, incardinata in Prima commissione e formata dai disegni di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e ai disegni di legge, n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”, sui quali, nel corso della seduta precedente, si erano espressi i portatori d’interesse.

Via libera unanime, infine, al parere alla Giunta regionale n. 78, relativo al programma di attività per l'anno 2027 di Arteven, l’Associazione per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete.

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