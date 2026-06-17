CRV - Sesta commissione, via libera a Rendiconto per l’esercizio finanziario 2025

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza parere positivo, per quanto di propria competenza, in ordine al disegno di legge n. 70, di iniziativa della Giunta, relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2025. La proposta legislativa è incardinata nella Prima commissione consiliare, dove è già stata illustrata la scorsa settimana.

Il consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), inoltre, ha presentato, in qualità di primo firmatario, il progetto di legge n. 58 che mira a introdurre una serie di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Museo diffuso del Risorgimento, il MuDRi, ovvero la rete macro-territoriale tematica, nata nel 2021 come protocollo d’intesa tra comuni veronesi, vicentini, mantovani e bresciani, dedicata ai fatti storici che hanno caratterizzato l’Ottocento nel nord Italia, con particolare riguardo al processo di unificazione dello Stato italiano e alle relazioni con l’Impero d’Austria. In sintesi, l’iniziativa legislativa mira a concludere accordi di collaborazione, rievocazioni storiche e promozione scientifico-educativa nelle scuole e prevede l’introduzione di un programma annuale di interventi per la valorizzazione turistica e culturale del territorio. L’esame più dettagliato del progetto di legge in questione proseguirà nel corso delle prossime sedute.

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