CRV - Social Housing e contrasto all’occupazione abusiva alloggi erp
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|1 giorno fa
La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), alla presenza dell’assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha completato l’esame del Progetto di legge n. 72, ovvero il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing”, definendo un Testo con modifiche che ora verrà trasmesso alla Prima commissione per l’acquisizione del parere di competenza.
È stato quindi votato l’abbinamento del Progetto di legge regionale n. 66, a prima firma del Presidente della commissione, Elisa De Berti, “Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, con il Progetto di legge regionale n. 77, ovvero il Disegno di legge della Giunta che modifica la L.R. n. 39/2017 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'.
Entrambi i provvedimenti erano già stati illustrati nella precedente seduta.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO
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