CRV - Terza Commissione: via libera all’istituzione dell’elenco regionale amministratori condominio

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta odierna con inizio alle ore 15, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: progetto di legge regionale n. 172 d’iniziativa dei consiglieri Soranzo, Andreoli, Formaggio, Pavanetto, Polato e Razzolini “Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di condominio”, la Commissione ha concluso l’esame dell’articolato e si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti. A seguire, la Commissione ha dato il via libera con voto a maggioranza dei presenti con riferimento al Progetto di legge regionale n. 313 d’iniziativa dei consiglieri Pan, Andreoli, Bet, Bozza, Brescacin, Ciambetti, Dolfin, Formaggio, Rigo, Rizzotto e Valdegamberi “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. Per quanto riguarda il Parere alla Giunta regionale n. 505 - Approvazione del bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto per l'anno 2025, la Commissione si è espressa con voto a maggioranza dei presenti. Infine, la Commissione ha proseguito nell’esame dell’articolato in ordine al Testo unificato del progetto di legge regionale n. 286 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (testo base); del progetto di legge regionale n. 95 d’iniziativa dei Consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto “Modifica della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”” e del progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei Consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”. Progetto di legge regionale n. 320 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Boron e Venturini “Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto”.

