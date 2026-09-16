CRV - Terza edizione della Festa dello Sport di Saonara (Pd), in programma il prossimo 20 settembre

La consigliera regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, la terza edizione della Festa dello Sport di Saonara, in provincia di Padova, in programma domenica 20 settembre presso il centro parrocchiale di Villatora; parteciperanno all’evento, organizzato dall’ASD Saonara Villatora Calcio assieme all’amministrazione comunale, tutte le realtà sportive del territorio.

“Quando un ragazzo trova il proprio posto in una squadra - queste le parole della consigliera Mosco nel corso dei saluti introduttivi - tutta la comunità diventa più forte. È questo lo spirito della Festa dello Sport di Saonara, in programma domenica 20 settembre dalle ore 14 nell’area verde del centro parrocchiale di Villatora: un’occasione per scoprire nuove passioni, imparare il rispetto e stare insieme. Dal baskin alle iniziative solidali, lo sport diventa inclusione e attenzione verso gli altri. Ringrazio il sindaco Michela Lazzaro, l’assessore Simone Bettin, le associazioni coinvolte e i volontari per questo impegno prezioso, che le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e sostenere”.

“Domenica vogliamo celebrare tutte le realtà sportive di Saonara - ha ricordato Michela Lazzaro, sindaco del comune di Saonara - e il grande lavoro di istruttori, allenatori, educatori e volontari. Come amministrazione stiamo lavorando insieme alle associazioni per rafforzare lo sport e renderlo sempre più accessibile a tutti. Abbiamo investito nelle strutture, dalla palestra Giulia Cecchettin al campo da basket, fino alla riqualificazione delle nostre palestre e degli impianti sportivi. Stiamo inoltre realizzando il campo sintetico a Saonara e lavorando alla riqualificazione dell’impianto sportivo di Villatora. Crediamo molto nello sport non solo come attività fisica, ma come occasione per trasmettere valori importanti ai nostri ragazzi e alle nostre famiglie. Lo sport insegna a vincere e a perdere, a rispettare gli altri, a stare insieme e ad affrontare la vita. Per questo invito tutti domenica a partecipare alla Festa dello Sport, conoscere le nostre associazioni e provare le diverse discipline. Lo sport è salute, è educazione, ma soprattutto è inclusione: tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, devono poter giocare e fare sport insieme”.

“Siamo partiti tre anni fa con dimensioni ridotte - ha ricordato l’assessore comunale allo sport Simone Bettin - e oggi contiamo più di 30 associazioni e oltre 25 discipline. Il 20 settembre, dalle 14, l’area parrocchiale di Villatora ospiterà un grande Open Day aperto a tutti i cittadini e ai ragazzi che vogliono avvicinarsi allo sport. Credo che questa giornata sia una vetrina importante per le associazioni, ma soprattutto per i tanti ragazzi e atleti che ogni giorno si allenano con sacrificio, impegno e passione. I risultati raggiunti dalle nostre realtà sportive dimostrano quanto sia importante il lavoro che viene svolto quotidianamente sul territorio. Come amministrazione, negli ultimi anni abbiamo investito più di tre milioni di euro nello sport, perché crediamo che sia un investimento per il futuro, per le famiglie e soprattutto per i nostri giovani. La Festa dello Sport non è però solo una giornata dedicata alle discipline sportive, ma anche una festa di solidarietà. Quest’anno i contributi raccolti saranno destinati alla famiglia di una giovane ragazza con gravi problemi di salute, per sostenere le sue cure mediche. Credo che questo sia il modo migliore di vivere lo sport: non solo competizione e risultati, ma anche inclusione, comunità e attenzione verso chi ha più bisogno. Voglio ringraziare la parrocchia di Villatora, le associazioni, gli Alpini, l’Avis, la scuola materna, il comitato genitori, i commercianti, gli agricoltori riuniti nella CIA, il Fotoclub, la Pro Loco e tutti coloro che rendono possibile questa festa”.

“Il basket e il baskin - ha evidenziato, in particolare, Caterina Levorin, Presidente dell’ASD Vil.To.Sa Basket - rappresentano molto più di una semplice disciplina sportiva: sono un’occasione di incontro, partecipazione e crescita per tutti. Il baskin, in particolare, non è uno sport rivolto esclusivamente alle persone con disabilità, ma un’attività che coinvolge insieme ragazzi con e senza disabilità, permettendo a ciascuno di esprimere le proprie capacità e di sentirsi parte della squadra. È proprio nella condivisione e nella possibilità di giocare insieme che si realizza pienamente il valore dello sport. È questo il messaggio che vogliamo portare alla Festa dello Sport: lo sport deve essere aperto a tutti e capace di creare occasioni concrete di inclusione e di socialità”.

“Siamo una piccola società sportiva - ha ricordato Daniele Valter, Presidente del Real Beach per il volley - ma dopo undici anni di lavoro siamo tra le prime cinque società d’Italia per risultati: a Saonara abbiamo trovato il tessuto umano giusto per sviluppare la nostra passione e saremo presenti alla Festa dello Sport”.

“Il 20 settembre vi aspetteremo alla Festa dello Sport per farvi conoscere il taekwondo - così Alberto Pasquatto, presidente del Taekwondo Saonara - e dare la possibilità di provare questa disciplina. Saremo tutti a disposizione per accompagnare bambini, ragazzi e famiglie, spiegando loro i valori e la pratica di uno sport che insegna disciplina, rispetto e impegno. In questa giornata ci sarà anche spazio per ricordare Andrea Mamaliga, un caro amico scomparso. A lui dedicheremo un pensiero, perché il ricordo delle persone che abbiamo conosciuto e amato possa continuare a vivere anche attraverso momenti di condivisione come questo”.

“Come ASD Saonara Villatora Calcio - ha aggiunto il presidente di Avis Saonara e dirigente dell’ASD Saonara Villatora Calcio, organizzatore dell’evento, portando i saluti del presidente, Oliviero Cacco, - siamo orgogliosi di essere gli organizzatori di questa Festa dello Sport. La nostra realtà coinvolge circa 300 ragazzi, dai piccoli amici del 2020 fino alla prima squadra, che milita nel campionato di Promozione. Domenica 20 settembre sarà una bella occasione per tutti loro e per l’intero territorio, con la possibilità di conoscere e provare tutte le discipline sportive presenti. Anche Avis è naturalmente legata allo sport, perché sport significa anche prevenzione, salute e attenzione al proprio benessere. Per questo saremo presenti con la Staffetta del Donatore, che nella mattinata attraverserà il territorio comunale e nel pomeriggio arriverà nella zona della Festa dello Sport. Sarà un modo per unire sport, solidarietà e promozione della cultura della donazione”.

“La Festa dello Sport - ha aggiunto la consigliera regionale Roberta Vianello (Lega-LV), presente nella sala stampa - rappresenta proprio questo: un momento per incontrarsi, conoscere le diverse discipline e riscoprire il valore dello sport come strumento di educazione, inclusione e comunità”.

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