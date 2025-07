CRV - Via libera a bando per contributi in apicoltura e all'Osservatorio olivicolo veneto

La Terza Commissione del Consiglio Veneto presieduta da Marco Andreoli (Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all’unanimità dei presenti, in ordine al Parere alla Giunta regionale n. 532 “Bando per la presentazione delle domande di contributo per il settore apicoltura per l'annualità FEAGA 2026. Sottoprogramma regionale per l'apicoltura 2023/2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 novembre 2022 n. 614768 e ss.mm.ii.; Al secondo punto all’ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti, in ordine al Progetto di legge regionale n. 320 di iniziativa dei consiglieri Bozza, Venturini, Boron, Corsi e Andreoli “Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto”.

